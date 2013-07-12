16 öğrenci 500 tam puan aldı

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Buna göre, Özel Şehzade Mehmet Ortaokulu’ndan Zehra Betül Şen, Özel Çağfen Ortaokul’ndan Eylül Tiftikçi, Özel Çağdaş Ortaokulu’ndan Eda Ertav, Özel Cevizlibağ Doğa Ortaokulu’ndan İrem Tellioğlu, Özel Meram Diltaş Ortaokulu’ndan Emir Hıfsı Öztaprak, Özel Oğuzkaan Ortaokulu’ndan Çağlan Turgut, Özel Diyarbakır Bahçeşehir Ortaokulu’ndan Tarık Berdan Köroğlu, Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu’ndan Arda Tibet Kaya, Özel Cevizlibağ Doğa Ortaokulu’ndan Büşra Erol, Özel Yıldırım İzmirlioğlu Ortaokulu’ndan İhsan Uyan, Tavşanlı Özel Yıldız Ortaokulu’ndan Mustafa Yılmaz, Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu’ndan Bora Demiral, Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu’ndan Gökhan Yavuz Bayram, Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu’ndan Ayşe Esin Gezer, Vakıfbank İlkokulu’ndan Lara Özden, Özel Gaziantep Koleji Vakfı Ortaokulu’ndan Burak Kaan Başar birinci oldu.

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Özel Bilge Ortaokulu’ndan Şeyma Nur Tanrıverdi ikinci, Özel Şahinkaya Özlüce Ortaokulu’ndan Mehmet Aktan Akpınar üçüncü olurken, Özel Yamanlar Ortaokulu’ndan Mustafa Kaan Ültemek dördüncü, Özel Yeni Ortadoğu Ortaokulu’ndan Barış Efe Pehlivan beşinci, Özel Bursa Sınav Ortaokulu’ndan Kerem Yılmaz altıncı, Atatürk Ortaokulu’ndan Anılcan Uçar yedinci, Özel Yavuz Selim Güzide Hanım Ortaokulu’ndan Mehmet Selim Mertoğlu sekizinci, Özel Marmara Ortaokulu’ndan Kerem Özenç dokuzuncu ve Özel Bilgem Ortaokulu’ndan Lale Leman Edis onuncu sırada yer aldı.

110 öğrenci tüm sorulara doğru cevap verdi

SBS’ye 1 milyon 112 bin 604 öğrenci girerken, 201 puan ve üzeri puan alarak tercih yapabilecek öğrenci sayısı 1 milyon 49 bin 293 olarak belirlendi. Sınavda çıkan tüm soruları ise 110 öğrenci doğru yaptı. Ortaöğretim Yerleştirme Puanı 500 olan öğrenci sayısı 16 oldu.

Tercihler 15-21 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adayların tercihlerini yaparkan Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak kılavuza göre tercihlerini dikkatli yapmaları gerekiyor.