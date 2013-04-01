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150 öğrenciye kitap hediyesi

150 öğrenciye kitap hediyesi

Kilis’te 49’uncu Kütüphaneler Haftası nedeniyle ‘Hediyelerin en güzeli kitaptır’ etkinliği düzenlendi. 25 öğretmen ve 150 öğrenciye kitap hediye edildi.

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7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 49’uncu Kütüphaneler Haftası kapsamında ‘Hediyelerin en güzeli kitaptır’ etkinliği düzenlendi. Merkeze bağlı Gülbaba Köyü’nde bulunan Zeynep Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda düzenlenen etkinlikte, 150 öğrenci ile 25 öğretmene kitap hediye edildi. Etkinlik kapsamında, okulda bulunan öğrencilere kitap okumanın yararları anlatıldı.
Öte yandan, köyde en çok kitap okuyan 3 öğrenciye çeşitli ödüller verildi.

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