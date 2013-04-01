150 öğrenciye kitap hediyesi

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7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 49’uncu Kütüphaneler Haftası kapsamında ‘Hediyelerin en güzeli kitaptır’ etkinliği düzenlendi. Merkeze bağlı Gülbaba Köyü’nde bulunan Zeynep Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda düzenlenen etkinlikte, 150 öğrenci ile 25 öğretmene kitap hediye edildi. Etkinlik kapsamında, okulda bulunan öğrencilere kitap okumanın yararları anlatıldı.

Öte yandan, köyde en çok kitap okuyan 3 öğrenciye çeşitli ödüller verildi.