15 milyon öğrenci yaz tatiline hazırlanıyor

ANKA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yeni düzenlemeler ile 10 Eylül 2007 Pazartesi günü başlayan 2007-2008 eğitim-öğretim yılın 3 hafta sonra 13 Haziran’da sona eriyor. Milyonlarca öğrencinin kaderini de belirleyecek SBS, OKS ve ÖSS sınavları da Haziran ayında yapılacak. 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi ise 15 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitim-öğretimin kalitesini artırma çalışmaları çerçevesinde yaptığı yeni düzenlemeler ile başlayan 2007-2008 eğitim öğretim yılında sona yaklaşılırken milyonlarca öğrenciyi Haziran ayında üç önemli sınav bekliyor. 2007-2008 eğitim döneminde birçok önemli değişiklik de yapıldı. MEB'in, ortaöğretimde geçen yıl başlattığı 100'lük not sistemi bu dönem ilköğretim okullarına da uygulanmaya başlandı. Yapılan yeni bir düzenlemeyle, ilköğretimde sınavlara standart getirildi. Geçen yıl 5 ilde pilot uygulaması yapılan 'Medya Okuryazarlığı' dersi de bu yıl 6, 7 ve 8'inci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. İlköğretim öğrencilerinin başarı durumunu izleyebilmesi amacıyla bu yıl başlatılan uygulama ile dördüncü sınıfından başlamak üzere karnelerde, öğrencilerin önceki sınıflardaki notlarının yılsonu ortalaması görülürken, bu yıl ilk defa e-karne uygulamasına geçildi.



SBS VE OKS’YE 3 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ GİRECEK



Yeni dönemde en önemli değişikliklerden biri OKS sisteminde yaşandı. İlköğretim 6 ve 7. sınıflar için ilk kez 21-22 Haziran 2008'de yapılacak olan seviye belirleme sınavının (SBS) denemesi de 27 Aralık 2007 tarihinde uygulandı. Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilen sınava, resmi ve özel okullar arasından seçilen 250 ilköğretim okulundan yaklaşık 50 bin öğrenci katıldı. SBS'ye ilköğretim 6. sınıflardan 981 bin 37, 7. sınıflardan da 982 bin 378 aday katılacak.



Bu yıl son defa yapılacak olar OKS'ye ise yaklaşık 915 bin aday başvurdu. Resmi ve özel fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve sağlık meslek liselerinde okumak isteyen öğrenciler, 8 Haziran 2008 Pazar günü OKS'ye girecek.



ORTAÖĞRETİMDE 200 BİN ÖĞRENCİ ÖSS’YE GİRECEK



Bu yılın en önemli özelliklerinden biri de; MEB'in 2004 yılında genel liselerin eğitiminin 4 yıla çıkarması nedeniyle genel liselerin mezun vermeyecek olması. Bu yıl sadece Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri mezun verecek. Bu nedenle Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) katılımda bir miktar düşüş yaşandı. 15 Haziran’da Öğrenci Seçme Sınavı, Yabancı Dil Sınavı ve meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş için 1 milyon 643 bin öğrenci başvuruda bulundu. ÖSS’ye son sınıf düzeyinde katılan aday sayısı 2006 yılında 720 bin kişiyken, bu sayı 2007'de 801 bin olmuştu. Bu yıl ise son sınıf düzeyinde katılan öğrenci sayısı 200 binin altında oldu.



ÖĞRENCİLER İÇİN İKİNCİ DÖNEM SINAV DÖNEMİ OLDU



2007-2008 Eğitim döneminde 11 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise öğrenciler için sınava hazırlık dönemi oldu. 2 milyon öğrenci okulların kapanmasının bir hafta sonra 21-22 Haziran tarihlerinde SBS’ye gireceği için hazırlıklarını bu sınavlara göre yapıyor. OKS ise okulların kapanmasından bir hafta önce 8 Haziran’da yapılacak. Bu yıl mezun olacak 200 bin öğrenci de 13 Haziran’da yapılacak ÖSS’ye hazırlıklarını sürdürüyor. 6 ve 7. sınıfların katılacağı DPY-B sınavı da SBS ile beraber 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 5, 9, 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı DPY?A sınavı ise 4 Mayıs 2008'de yapılmıştı.



SINAVLARA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ERKEN TATİL GÜNDEMDE



15 milyon öğrenci ve 600 bin öğretmen yaz tatiline hazırlanırken, MEB’in öğrencilerin daha rahat sınavlara hazırlanabilmesi için OKS’ye girecek öğrencilerin iki hafta, SBS ve ÖSS’ye girecek öğrencilerin ise bir hafta erken tatile girmelerine izin vermesi bekleniyor. 2007-2008 eğitim-öğretim yılı 15 Haziran’da sona ererken, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi ise 15 Eylül 2008 olarak belirlendi.