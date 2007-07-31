15 köklü lisenin vakfından eğitimde seferberlik çağrısı

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Aslında eğitim kurumları üç grup: Birincisi devletin kurduğu okullar. Diğeri, özel teşebbüsün kar amacıyla kurduğu okullar, üçüncüsü de eğitim vakıflarının destek vererek ayakta tuttuğu devlet okulları. Ancak, geçtiğimiz yıl 5072 sayılı yasa ile vakıflara birtakım yasaklar getirildi, hatta okul binası dışına çıkarıldılar. Oysa eğitim hizmetlerinin yüzde 40 ile 70 arasında masrafını bu eğitim vakıfları karşılıyordu. Okullarını yaşatmak isteyen mezunların oluşturduğu vakıfların 15’i biraraya gelerek TEVDAK’ı oluşturdu. Önümüzdeki hafta Salı günü yapılacak II. Ulusal Eğitim Sempozyumu’nun açılışında işte bu sıkıntılar Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik gelirse bizzat kendisine iletilecek.



TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ergin, "Heyecanımızın devlet tarafından teşvik edilmesini istiyoruz" derken, bugün milyonlarca öğrencinin okumak için birbiriyle yarıştığı okulların nesilden nesile geçmesi için vakıflar tarafından verilen desteğin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor.



Ortaöğretimde olgunluk sınavı geliyor



Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı OKS ile ilgili puanlar, sınav sayıları, okul ders notlarının katkısı tartışılıyor, ama arada ortaöğretim kaynıyor. Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof.Dr. İrfan Erdoğan’la ortaöğretim sistemindeki değişiklikleri konuşurken, okulları tekrar işlevsel hale getirmek için olgunluk sınavı yapılacağının sinyalini verdi. İşte, önümüzdeki günlerde yapılacak bazı değişiklikler şunlar:



Ölçme değerlendirmeyi standart hale getirmek için ilköğretim ve ortaöğretim sınav yönetmeliğinde düzenleme yapmayı planlıyor Talim ve Terbiye Kurulu. Yazılı sınavlarda bazı derslerde en az bir soru zorunluluğu yerine 3-5 soru getirilecek.



İlköğretimde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce, fen ve teknoloji derslerinin sorularının ortak olarak hazırlanması ve merkezi sistemle sınav yapılması planlanıyor.

Bu yıl ortaöğretimde uygulamaya başlanan 100’lük not sistemine önümüzdeki yıl ilköğretim okullarında da başlayacak.