1402'lik Mülkiyeliler: Hukuka aykırı

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12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası yayımlanan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile üniversitelerden gönderilen ve bu nedenle “1402’likler” olarak bilinen akademisyenler, son olarak 686 sayılı KHK ile ihraç edilen öğretim üyeleri için bir açıklama yaptılar. Cevat Geray, Rona Aybay, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Mete Tunçay, Cem Eroğul, Yılmaz Akyüz ve Baskın Oran’ın da altında imzası bulunan bildiride, özetle şöyle denildi:



“MÜLKİYE ÇÖKEBİLİR”

“... Tarihi boyunca çeşitli saldırılara uğramış ama hep dik durmayı başarmış köklü bir kurum olan Mülkiye, bugün öğretim elemanlarına uygulanan inanılması güç, kapsamlı bir tasfiye sonucunda çökme noktasına getirildi. Bu uygulama iki nedenle hukukun en temel ilkelerine apaçık aykırı. Bir kere, olağanüstü hal yetkileri kullanılacak işlemlerin kapsamı, olağanüstü hal ilanının gerekçeleriyle sınırlıdır. Görevinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızın, olağanüstü hal gerekçesi olarak belirtilen olaylarla ilgili olduklarına dair herhangi bir kanıt ya da iddia ortaya konulmuş değil. İkinci olarak; ceza niteliğinde uygulamalarda savunma hakkı, en ilkel ceza sistemlerinin bile temel ilkelerindendir... Mülkiye’nin hocalarını, sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştıran Ankara Üniversitesi Yönetimini, özellikle Rektör Erkan İbiş’i şiddetle kınıyor ve derhal istifaya davet ediyoruz.”