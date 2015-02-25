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140 öğrenciye giysi yardımı

140 öğrenciye giysi yardımı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde eğitim gören 140 öğrenci için İstanbul’da topladığı kışlık giysi ve kırtasiye malzemesini ilçeye gönderdi.

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Silopi Ceylan İlk ve Ortaokulu Müdürü Aydın Vural’ın sosyal paylaşım sitesinde başlatmış olduğu, ‘Köy okulu öğrencilerine yardım’ kampanyasına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sarıyer Şubesi ile İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde okuyan gönüllü öğrenci kulüpleri destek verdi. 140 öğrencinin kışlık giyim ve kırtasiye ihtiyacının karşılandığı yardımlar içerisinde ilkokul öğrencilerine de çeşitli oyuncaklar gönderildi. Yardım kolileri bilim sınıfı içerisinde birer birer açılarak masalara dizildikten sonra öğrencilere sıra halinde öğretmenler eşliğinde dağıtıldı.

Okul Müdürü Aydın Vural, sosyal paylaşım sitesinde yapmış oldukları çağrıya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve üniversitelerin gönüllü kulüplerinin destekleriyle 140 öğrenciye giysi ve kırtasiye malzemesi gönderildiğini söyledi. Desteğin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade eden Vural, "İstanbul’da kapı kapı, ev ev gezerek öğrencilerimizi düşünüp onlara bot, mont, kalem, gönderen yardımsever insanlara teşekkür ediyoruz. Gelen yardımlar beklentimizin üzerinde oldu. Bu yüzden fazla olan yardımları çevredeki okullara verdik. Yardımların çoğu İstanbul’da üniversite öğrencilerinin kurduğu gönüllü kulüpler ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile sağlandı" dedi.

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Mont ve bot verilen öğrencilerden Elif Sulmaz, "Çok mutluyum. Soğuk kış günlerinde artık üşümeyeceğiz. Gönderenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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