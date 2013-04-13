140 genç aşçı mezun oldu

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Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden 12’si kız 140 öğrenci törenle mezun oldu. Okulun bahçesinde düzenlenen ‘Kepçe Devir Teslim Töreni ve Mezunlar Günü’ne CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Mengen Kaymakamı Hayri Zorlu, Mengen Belediye Başkanı Osman Erarslan, aşçılar, mezun olan öğrencilerin velileri ve vatandaşlar katıldı. Mezun olan 140 öğrenci ‘Aşçılık Andı’nı içerek kepçelerini bir alt sınıf öğrencilerine devretti. Törenin ardından Mengen pilavının bulunduğu kurdele Kaymakam Hayri Zorlu tarafından kesildi. Konuklara Mengen pilavı, tavuk ve ayran ikram edildi.

Aşçılık andı

“Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi olarak insan sağlığı ile ilgili mesleğimi icra ederken; bana öğretilen mesleki ve etik kurallara göre hareket edeceğime, çalışmalarımda insan sağlığını ve yaşamını ön plana çıkararak, yetenek ve becerilerimi en iyi şekilde yerine getireceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçisi olarak, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağıma, ülkeme yararlı bir meslek mensubu olarak, bana duyulan güvene layık olacağıma, din, dil, ırk gözetmeksizin aşçılık mesleğinin şeref ve haysiyetini koruyacağıma, okulumuz mezunu olmanın gururunu daima taşıyacağıma ant içerim.”