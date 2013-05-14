14 yaşında geliştirdiği oyun Apple Store’a kubul edildi

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Geçen yaz tatilinde Stanford Üniversitesi’nin iki haftalık ID Tech kampına katılan Dağhan, ‘Endless runner’ türünde iki boyutlu bir düzlemde oynanan, keyifli bir oyunun yazılımına imza attı. SEV İlköğretim Okulu öğrencisi olan Dağhan Ege Koç, burada oyun yazılımları üzerine çalıştı. My Planet Needs Me adlı oyununu 5 Nisan’da Apple Inc’a sunan Dağhan’ın oyunu için ilk aşamada resim ve bilgilerin doğruluğu kontrol edildi. İkinci aşamada ise oyun Apple yetkileri tarafından oynanarak denendi ve son aşamada RTÜK’ün onayını aldı. My Planet Needs Me kullanıcılar tarafından 0.99 Dolar bedelle indirilebiliyor.

Dağhan, okuma yazma öğrenmeden önce bilgisayar oyunlarına ilgi duymaya başladığını, daha sonra bu oyunların nasıl yazıldığını merak ettiğini ve geçtiğimiz iki yılda da bir oyun yazmaya kafa yormaya başladığını söyledi. Dağhan Ege Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Öncelikle, Türkiye’de bir yerde staj yapmak istedim ama küçük olduğum için ilgi göstermediler. Ben de 2012 yılında, Stanford Üniversitesi’nde oyun geliştirme konusunda bir yaz okuluna gittim. Bu kursa kabul edilmek için minimum 13 yaş sınırı vardı ve en küçüklerden biri olarak kabul edildim. Oyunuma da ilk olarak bu kampta başladım.”

Zamanla geliştirmeyi hedefliyor

My Planet Needs Me, daha çok çocuklara yönelik bir “arcade” oyunu. Oyunu “unity” oyun motorunu kullanarak geliştiren Dağhan Ege Koç, zamanla farklı özellikler ekleyerek oyunu geliştirmeyi hedefliyor. My Planet Needs Me oyunu şimdilik sadece IOS ortamında çalışıyor ancak Dağhan android ortamına da yüklemek için çalışıyor.