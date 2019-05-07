14 ülkeden 60 proje yarışıyor

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Liselerarası araştırma projeleri arasında önde gelenlerden biri olarak kabul edilen 28’inci Dr. İbrahim Arıkan Uluslararası MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması bu yıl 7-10 Mayıs’ta düzenleniyor. 14 ülkeden fizik, kimya ve biyoloji alanlarında finale kalan 60 projenin yer aldığı yarışmada kazananlar, MEF Üniversitesi'nde açılan standlarda yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Mayıs’ta belli olacak.

'DÜNYADA BEN DE VARIM DEMEK LAZIM'

Yarışmanın açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, sıradan işlerle büyük işler yapılamayacağını söyledi. Usta, “Her yarışma davetine gidemiyoruz. Ama ben bu yarışmayı çok önemsiyorum. Öğrenciliğim dönemimde Dr. İbrahim Arıkan’ın kitaplarından faydalanırdık. Onun üzerimizde emeği var. Sıradan işlerle büyük işler yapamayız. Dünyada ben de varım demek lazım. Geleceğin dünyasını inşa etmeliyiz” dedi.

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'GELENEKSEL YAPISIYLA İYİ BİR ÖRNEK'

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Ünal ise “Yarışma 28 yıldır devam ediyor. Bu yıl 14 ülkeden 60 proje finale kalmayı başardı. Geleneksel olarak Türkiye için çok güzel bir örnek” diye konuştu.

Vestel Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Ultav da gençlere konulara bütünsel yaklaşmalarını, araştırmayı asla bir kenara bırakmamaları gerektiğini söyledi.