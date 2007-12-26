1305 eksik öğretmen var

Haberin Devamı

Ağrı'ya 494'ü sınıf öğretmeni olmak üzere 650 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Ağrı'da öğretmen açığının bu atamalara karşın 1305 olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halit Yüce, “Türkiye genelinde en fazla atama yapılan dördüncü iliz. Yeni atamaları yapılan öğretmenlerimizden sonra ildeki öğretmen açığı 1305’e düştü” dedi.

Ağrı'da 720 ilköğretim okulu ve lise bulunduğunu, eğitim kurumlarında 3 bin 597 öğretmenin görev aldığını belirten Milli Eğitim Müdürü Halit Yüce, son atamalarda Ağrı'ya 650 öğretmen atandığını bildirdi. Öğretmen açığını sözleşmelilerle kapatmaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını söyleyen Yüce, göreve başlayan 650 öğretmenden 494'ünün sınıf öğretmeni olduğunu belirtti. Müdür Yüce, “Türkiye genelinde en çok öğretmen atamasının yapıldığı illerin başında geliyoruz. Ancak hala 1305 öğretmene ihtiyacımız var. 400 öğretmen ücret karşılığı daha çok derse girerek öğretmen sıkıntımızı hafifletiyor. Elimizdeki öğretmenleri en iyi şekilde değerlendirerek açığı kapatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.