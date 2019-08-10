13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı

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ÇEV Sanat'ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimine devam eden 13 yaşındaki üstün yetenekli piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan, '9. Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması 11-13 yaş kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimine devam eden 13 yaşındaki üstün yetenekli piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan, '9. Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci olarak tüm yaş kategorilerinde sadece iki kişiye verilen, ABD'deki Hotchkiss Okulu'nda eğitim hakkı kazandı.

Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'den oluşan Sanat Kurulu'nun seçtiği 42 üstün yetenekli sanatçıdan biri olan Tarık Kaan Alkan, dokuz ülkeden (İspanya, Rusya, Meksika, Portekiz, Brezilya, Almanya, Romanya, Filistin) katılan sanatçıyla yarıştı. Genç piyanist, iki elemeli zorlu yarışmanın ilk turunda tüm jüri üyelerinden tam not alan tek sanatçı oldu ve 11-13 yaş kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

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TARIK KAAN ALKAN KİMDİR?

2006 doğumlu Alkan, piyano eğitimine dört yaşında başladı. Alkan, 2016'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, Doç. Burcu AKTAŞ Urgun'un öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Salzburg Mozarteum Üniversitesi ve Stiftung Mozarteum'da konserler veren genç piyanist, mart ayında New York’ta Carnegie Hall’de sahne aldı. Belçikalı piyanist Philippe Raskin, İtalyan piyanist Vincenzo Balzani ve Alman piyanist Prof. Markus Becker gibi ünlü sanatçılarla çalışmalar yapan Alkan, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada başarı elde etti. Alkan ayrıca, Golden Classical Music Awards yarışmasında büyük başarı göstererek Türkiye’ye birincilik kazandırdı.