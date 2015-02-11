13 Şubat’ta okul boykotu hazırlığı

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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi-Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Eğitim-Sen ve Birleşik Haziran Hareketi, 13 Şubat Cuma günü okulların boykot edilmesi için çağrı yapmıştı. Boykotun gerekçesi ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Milli Eğitim Şurası kararları, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, türbanın 10 yaşa indirilmesi, okullarda mescit ve imam hatip sınıfların açılması’ gibi uygulamalar olarak açıklanmıştı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, “8 Şubat’ta yaptığımız ‘Eğitimde Gericileşmeye Karşı Dayanışma ve Birlik Mitingi’nin ardından laik ve bilimsel eğitime sahip çıkmak için 13 Şubat’ta bu grevi düzenleyeceğiz. Türkiye genelinde yapılacak eyleme 150 binin üzerinde eğitimcinin katılması bekleniyor. Ayrıca binlerce veli ve öğrencinin de destek vereceğine inanıyoruz” dedi.

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Akademisyenler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temcilcilerinin yer aldığı Birleşik Haziran Hareketi ise zorunlu din derslerinin kaldırılması için bilimsel ve laik eğitime vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı:

“Laik ve bilimsel eğitim, sloganıyla, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve imam hatipleştirmeye son verilmesi için mücadele ediyoruz. 2014 sonunda aldığımız karar bünyesinde 13 Şubat günü bir uyarı boykotu yapacağız. 13 Şubat günü çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz, liseli gençler olarak okullarımızda ders yapmayacağız, öğretmenler, eğitimciler olarak derslere girmeyeceğiz. Bilimsel eğitimin örneklerini vereceğiz. Nerede olursak olalım, ister çoğunlukta, ister azınlıkta kalalım, laik ve bilimsel eğitim için mücadele edenler olarak biliyoruz ki bu herkese lazım.”

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Öğretmenler 1 gün iş bırakacak

Eğitim-Sen ülke genelinde 13 Şubat Cuma günü laik, bilimsel, anadilde eğitim ve demokratik yaşam için 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı, Türkiye genelinde 17 milyonu aşkın öğrenci ve 910 bin öğretmen için 9 Şubat Pazartesi günü başladı. Yıllardır eğitim sistemini kuşatan sorunların daha da derinleştiği bir dönemde, iktidarın uygulamalarıyla eğitim sisteminin sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Eğitim Sen, 1 günlük iş bırakma eylemi kararı aldı.

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Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, Ak Parti iktidarının, eğitimi ve toplumsal yaşamı kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme çabaları, eğitim sisteminde giderek artan piyasalaşma ve dinselleşme uygulamalarının bir kaos ortamına yol açtığını söyledi.

Bu eğitim-öğretim yılında da öğretmen ve derslik açıklarının arttığı ve açıklara rağmen sadece yeni 15 bin öğretmenin atandığına değinen Kadir Öztürk, uygulamaların laik- bilimsel- demokratik eğitim anlayışı ile temelden çeliştiğini belirtti.

Kalabalık sınıflar, okulların altyapı eksiklikleri, okullarda esnek, güvencesiz ve angarya çalışmalar gibi çok sayıda sorunun çözümü için adım atılmadığını belirten Öztürk, 19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda alınan ve laik- bilimsel eğitim anlayışı ile temelden çelişen Şura kararlarının Bakanlık tarafından uygulanması için somut adımlar atıldığını anlattı.

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Bu gerekçelerle alınan eylem kararlarını da duyuran Öztürk, öğretmenlere nöbetin ücretlendirilmesi için 9 Şubat’tan itibaren Eğitim-Sen üyesi hiçbir öğretmenin okullarında nöbet tutmayacağını söyledi. Eylemi kırmak için Bakanlığın eylemin yasal olmadığı yönündeki yazısının mahkeme kararlarına ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu anlatan Öztürk, 13 Şubat Cuma günü, laik, bilimsel, anadilde eğitim ve demokratik yaşam için 1 günlük iş bırakma kararı aldıklarını dile getirdi.

Aynı gün yapılacak okul boykotu ile birlikte iktidarın artan baskılarına ve eğitimde laik- bilimsel eğitimi hedef alan uygulamalarına karşı yeni bir mücadele süreci başlatılacağını söyleyen Öztürk, "13 Şubat Cuma günü 1 günlük iş bırakma eylemimiz bütün ülkede milyonlarca öğrenci ve yüzbinlerce eğitim emekçisi tarafından gerçekleştirilecektir. Siyasi iktidarın farklılıkları yok sayan, dayatmacı anlayışına karşı en güçlü ve etkili yanıtı vermek için, çocuklarının ve ülkenin geleceğinden endişe eden herkesi 13 Şubat’taki boykot ve iş bırakma eylemine destek vermeye çağırıyoruz" dedi. DHA



