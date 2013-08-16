125 üniversiteyle işbirliği yaptı

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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 yıllık bir geçmişi bulunan AİÇÜ'nün fiziki yapılanma, akademik gelişim ve araştırmada önemli yol katettiği belirtilerek, üniversitenin daha da gelişmesi ve büyümesi amacıyla Avrupa, Orta Asya ve Balkanlar ile yurt içinden 125 üniversite ile akademisyen, öğrenci ve idari personel değişim protokolü ve ikili mutabakat imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu yıl yeni tercih yapan öğrencilerle üniversitenin öğrenci sayısının 12 bine yaklaştığı belirtierek şu açıklamalara yer verildi,:

"6 fakülte, 2 enstitü, 6 yüksekokulu ve 6 meslek yüksekokulunun bulunduğu üniversitede, enstitülerde yüksek lisans ve doktora programları da devam ediyor. Fiziki ve akademik gelişimdeki hızlı gelişime paralel olarak çeşitli ülkelerdeki üniversiteler ile de işbirliği anlaşmaları yapıldı. Avrupa'daki 13 ülkeden 41, Mevlana Değişim Programı kapsamında 5 ülkeden 6, Orta Asya ve Kafkasya'dan 8 ülkedeki üniversitelerin yanı sıra Farabi Değişim Programı kapsamında yurt içinden 78 üniversite ile değişim protokolü ve ikili mutabakatlar imzalandı. Bu kapsamda öğrenciler ERASMUS, Mevlana ve Farabi Değişim Programları ile yurt içi ve dışındaki üniversitelerde eğitim alıp, farklı yerleri de görme imkanına kavuşuyorlar."