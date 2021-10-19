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125 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 125 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

#125 Numarası#Telefon#Numara
125 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar 125 hattı saatleri nedir ve ücretli midir

Söz konusu doğal afetler olduğu vakit 125 pek çok kişinin merak ettiği numaralar içerisinde geliyor. Bu konuda önemli bir kurumun sabit numarası olduğunu söylemek mümkündür. Peki, 125 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 125 hattı saatleri nedir ve ücretli midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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125 en çok merak edilen ve internet üzerinden araştırılan sabit numaralar içerisinde geliyor. Doğal afetler kapsamında aranan bu numara, bu konudaki pek çok soruna çözüm üretirken sorulara da cevap vermektedir.

  125 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

 125 Doğal Afet Sigorta Kurumu’nun (DASK) çağrı merkezi olarak çalışmaktadır. Özellikle zorunlu deprem sigortası ile beraber pek çok farklı bu konudaki amaç altında destek alınan sabit numaradır.

 125 Hattı Ne İşe Yarar?

 DASK Numarası olarak da bilinen 125, özellikle zorunlu deprem sigortası ile ilgili bilgiler sağlamaktadır. Henüz bu konuda poliçesi bulunmayan ev sahipleri 125 üzerinden arama yapmak sureti ile ilgili konuda bilgi alabilmektedir.

 125 Hattı Arama Saatleri Nedir?

 125 hattı arama saatleri 7/24 destek vermektedir. Zorunlu deprem sigortası konusunda gece ya da gündüz farklı bilgiler elde etmek mümkün. Aynı zamanda bu konudaki sigorta poliçesi üzerinden işlem yapılabilmektedir.

 125 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

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 125 hattını aramak tamamen ücretsizdir. Zorunlu deprem sigortası konusunda 125 numarada hattı arayarak gerekli bilgileri almak mümkün.

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