122 yıllık lisenin mezunları buluşacak

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Kayseri Lisesi mezunları yarın okul bahçesinde bir araya gelecek. Taşmektep Kayseri Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Fevzi Önder, tüm mezunları yarın okul bahçesine beklediklerini söyledi. 1893 yılında eğitim hayatına giren Kayseri Lisesi’nin iki Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekilinin yanı sıra, ünü ülke sınırlarını aşan bilim insanı, asker ve bürokrat yetiştirdiğini hatırlattı. Önder, eğitimini Kayseri Lisesi’nde tamamlayan tüm mezunların çok değerli olduğunu, birey olarak hepsini mutlaka etkinliğe beklediklerini de belirterek, “Okul bahçesindeki buluşmaya mezunlarımızdan 10’uncu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal adına oğlu Ahmet Özal, eski parti genel başkanı, başbakan yardımcısı ve Milli Eğitim Bakanı merhum Turhan Feyzioğlu adına torunu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Bakan ve siyaset adamı Mehmet Yazar, bir döneme damgasını vuran ünlü aktör Göksel Arsoy, mezunumuz milletvekili, bürokrat, belediye başkanı ve eski öğretmenlerimizle, 50 ve daha önce mezun olan büyüklerimizi davet ettik. Şu ana kadar Enerji ve Tabii Kaynaklarımız Taner Yıldız ve merhum Cumhurbaşkanımızın oğlu siyasetçi Ahmet Özal’ın katılımı kesinleşti. Mezunlarımız için güzel bir nostalji olacağını düşünüyoruz. Yarın tüm mezunlarımızla kucaklaşmak istiyoruz” dedi.



