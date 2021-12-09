11'in katları nelerdir? On birin katları nasıl hesaplanır?

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11 sayısının katları arasında 22 sayısı bulunuyor. 11 sayısının katlarını öğrenmek için bazı işlemler yapmak gerekiyor. 11 sayısının katları arasında 22, 33, 44, 55, 66 ve 77 sayıları bulunuyor.

11'in Katları Nelerdir?

Herhangi bir sayının katlarını öğrenebilmek için çarpma işlemlerini doğru yapmak gerekiyor. Çarpım işlemlerinde dikkat edilecek hususlar oldukça önemlidir. 11 sayısının katlarının bir kısmı aşağıdaki şekildedir;

11

22

33

44

55

66

77

88

99

On Birin Katları Nasıl Hesaplanır?

On bir sayısının katlarını hesaplarken toplama işleminden yardım alınabilir. On bir sayısının 3 katını bulmak için, 3 adet 11 sayısını toplamak yeterli olacaktır. 4 katı isteniyorsa, 4 adet 11 sayısını toplamak yine yeterli olacaktır.