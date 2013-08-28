1150 sayfalık matematik kitabı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu’nun bu yıldan itibaren 5 yıl süreyle okullarda okutulmasına karar verdiği ders kitapları, Ağustos ayı Tebliğler Dergisi’nde yayımlandı. Böylece 9’uncu sınıf matematik ders kitabının da 1.150 sayfa olduğu ortaya çıktı. 31 eğitimcinin hazırladığı kitabın kalınlığı ise tartışma yarattı.

Eğitim sendikaları, “Tuğla kitap, ansiklopedi, hormonlu kitap” olarak niteledikleri matematik ders kitabının, öğrencileri dersten soğutacağı düşüncesinde.



Nitelik bozuluyor

“Önemli olan kitabın hacmi değil, niteliği ve kimler tarafından hazırlandığıdır” diyen Anadolu Eğitim-Sen Genel Başkanı Cansel Güven, eğitimin niteliğinin bozulduğunu savundu. Öğretmenlerin başka ders kitaplarının dışında başka kaynaklar kullandıklarını ifade eden Güven, şunları söyledi:

“Biz artık şaşırmıyoruz. Kitapların hacmi değil niteliği ve kimler tarafından hazırlandığı önemli. Bu ülkenin asıl ihtaycı öğretmenler. Ulaştığımız ortak bir sonuç var, nitelik bozluyor. Başka kaynaklar kullanıyor zaten öğretmenler. Artık çoğu zaman bu kitaplar kullanılmıyor bile. Hazırlayanlarda problem var. Onay veren komisyonların niteliğinden de şüpheliyim. Bir de ekonomik boyutu, ağaç maliyeti var bu işin. Bu bir kitap değil, ansiklopedi, tuğla kitap. Kitaplara sürekli makyaj yapılıyor. Aslında her yıl kitapları değiştiriyorlar, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Aslolan klasik eğitimdir, öğretmeni özgürleştirseler her şey çözülür.”



“Kalındır, içi boştur, hormonlu kitaptır”

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Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir ise, kitabın içeriğini incelemediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu kitap değil ansiklopedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yıllardır bunu değiştiriyor. Bilim ve pedogoji Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısından giremiyor anlaşılan. Artık bunların bilimsel hiçbir yanı kalmamış. Çocukları rahatlatmak adına “çantasız eğitim”, “ders kitapları çocukların fiziksel yapısını bozuyor” dediler... Beş bakan da farklı şeyler söyledi. Pratikte kitabın uygulanma durumu hiçbir şekilde olamaz. Kalındır, içi boştur, hormonlu kitaptır. Çocukları soğutur. Kitabın sayfa sayısının çok olması niteliğini arttırmaz, kazınımlar zaten müfredatta belli.”

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Basım ihalesi yapılıyor

Kitabın şu anda basım ihalesi yapılıyor. İhale bitmediği için de henüz basım yapılmadı.