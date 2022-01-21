111 asal mı? 111 asal bir sayı mıdır ve neden?

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Asal sayılar özellik olarak belirgin bir yapıya sahip olan sayılardan oluşmaktadır. Bu sayılar birden fazladır. Özellikle 100 sayısına kadar olan sayılar kolaylıkla bulunabilmektedir. Ancak asal sayılar bunlarla sınırlı değildir. Daha az denk gelinse de büyük asal sayılar bulunmaktadır.

111 Sayısı Asal Sayı mıdır Neden?

Üç basamaklı bir sayı olarak 111 sayısı araştırma konusu olmaktadır. 111 sayısının asal sayı olup olmadığı nasıl öğrenilmektedir? Bir yöntem olarak öncelikle sayının 1 ve kendisi dışında böleni var mı bakılmaktadır. 111 sayısının kendisinden ve 1 sayısından başka böleni olmadığı için bir asal sayı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.