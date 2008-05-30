11 yeni üniversite kuruluyor

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Gül, 5764 sayılı “Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun” ile 5765 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

KANUNLAR

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5764 sayılı kanuna göre, Türkiye, dünyanın en büyük savunma projesi olan 250 milyar dolarlık Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) programının üretimi, desteklenmesi ve sürekli iyileştirilmesine ortak olacak.

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F-35 olarak da bilinen Müşterek Taarruz Uçağı, 2010'da teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlayacak bir kısım F-4 ve F-16 uçaklarının yerine kullanılacak. ABD ve İngiltere'nin öncülüğünde yürütülen, daha sonra İtalya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Kanada ve Avustralya'nın yer aldığı Müşterek Taarruz Uçağı Programına, Türkiye 1999'da katılmıştı.

Gül tarafından onaylanan 5765 sayılı kanun ise 9'u devlet 2'si vakıf olmak üzere 11 yeni üniversite kurulmasını öngörüyor.