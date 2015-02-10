11 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil?

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Tatil olan o iller:

Konya

Konya’nın Taşkent ve Derebucak İlçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat'ta eğitime ara verildi.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, Taşkent ve Derebucak ilçelerinde dün geceden bu yana aralıksız süren kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 1 gün olmak üzere yarın tatil edildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar

Yoğun kar yağışından dolayı eğitime 11 Şubat’ta ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkez ilçeye bağlı köy ile beldelerdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin, yarın bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın bir gün idari izinli oldukları bildirildi.

Kars

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde eğitime ara verildi.

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Antalya

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 11 Şubat'ta tatil edildi.

Akseki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile bağlı mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.









