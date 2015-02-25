‘11’inci İngilizce Dil Eğitimi Konferansı’ 28 Şubat’ta

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Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü aktör Robin Williams’a adanan konferansa, bu sene de Türkiye’nin bir çok ilinden farklı okullardan ve yurtdışından eğitimciler ‘İngilizce Dil Eğitimi’ için katılacak. Tiyatro sanatçısı ve aynı zamanda tiyatro eğitmeni Emre Kınay da konferansta konuşma yapacak. Konferansın bu yılki teması ‘Mükemmel Öğretimin Tanımı (A Portrayal of Great Teaching)’. Öğretmenlik mesleği için birçok gerekli niteliğin ve yeni öğretme metotlarının ele alınacağı günde ana konuşmaların sonrası katılımcılar atölye çalışmalarına katılacaklar. Konferansta İngilizce öğretiminin gelişen teknoloji ile entegrasyonu, değişen öğrenci profiline uyum sağlayabilme konusu ve buna paralel olarak da değişen öğretim metotları gün boyu detaylz incelenecek. Katılımcılar gün içerisinde dünyaca ünlü kitap yazarları ve öğretmen eğiticileri ile bizzat görüş alışverişinde bulunabilecek. İngilizce öğretmenleri yabancı yayınevlerinin sergilediği yeni çıkan İngilizce eğitim kitaplarının bulunduğu stantları gezme şansına da sahip olacaklar. Oxford University Press, Macmillan Education, Pearson Education ve Cambridge University Press’in ana sponsor olduğu konferans, 28 Şubat Cumartesi günü saat 9.30-16.30 arasında yapılacak.