1086 vergi kodu nedir? Gecikme zammı ödeme işlemi

Devlet belirli hizmetlerin yapımında finansman olarak kullanmak üzere vergi tahsilatı yapar. Bu vergi tahsilatları beyan usulünden yapılır. Beyan edilen miktarın tutarında vergiler vergi dairelerince tahsil edilir. Vergilerin hem devlet tarafından hem de vergi yükümlüleri tarafından takibi içinde kodlar oldukça önemlidir.

1086 Vergi Kodu Nedir?

1086 vergi kodu, gecikme zammını ifade etmektedir. Bu gecikme zammı vergilerin ve cezaların olduğu gibi, zamanında tahsil edilemeyen vergilerden de gecikme zammı alınabilmektedir. 1086 vergi kodu tahakkuk eden vergilerin beyanlarında bulunmaz. Ödeme işlemi yapıldığı takdirde verilen vergi tahsil alındısında görülmektedir. Verginin gecikme zammının olması için ana beyan esastır. Bunun yanı sıra cezalarda da gecikme zammı uygulanabilir. Gecikme zamları tek başına tahsil edilemez. Beyana konu olan vergi ile birlikte tahsil edilebilir. Ancak bazı istisnai durumlarda gecikme zammı tek başına da tahsil edilebilir

Gecikme Zammı Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Gecikme zammı, verilen beyanlarla birlikte tahsil edildiği gibi ayrı bir şekilde de tahsil edilebilir. Örnek olarak verilen KDV beyanının gecikme zammı aynı tahakkuk içinde 1086 vergi kodu ile görülebilir. Gecikme zammı vergi dairelerinin tahsilat veznelerinden ödenebilmektedir. Vergi ödemeleri için beyan yeri esas alınmaz. Beyan yeri farklı olsa da Türkiye'deki tüm vergi dairesi veznelerinden ödemesi yapılabilir. Bunların yanı sıra PTT ATM'lerinden ve PTT veznelerinden, anlaşmalı bankaların veznelerinden de ödenebilir. Gecikme zamlarına itirazlar ise sadece ilgili vergi dairelerine yapılabilmektedir.