1081 çocuğa ücretsiz oyun terapisi

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Avcılar Kaymakamlığı bünyesinde görevli klinik psikolog Melek Turan tarafından hazırlanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Avcılar Kaymakamlığı’nın onay verdiği ’Benim oyunum, benim terapim’ adı verilen proje İSTKA tarafından kabul edilirken Avcılar’da belirlenen 10 ilkokulda içi oyuncaklarla dolu oyun terapi odaları oluşturuldu. Rehber öğretmenler 4-12 yaşındaki ’dezavantajlı’ olarak nitelendirilen şimdiye kadar 1081 çocuğa 45’er dakikalık 5 seans oyun terapi uyguladı.

’Benim Oyunum, Benim Terapim’ projesi ile ilgili bilgi veren Melek Turan, yetim, öksüz ya da madde kullanmış, travma atlatamamış, içe kapanık, aşırı duygusal, davranış sorunları olan öğrencileri velilerinin onayı ile 10 okuldaki oyuncaklarla dolu terapi odalarına aldıklarını söyledi. Turan, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Emin Enginin sürekli kendilerine destek verdiğini belirterek oyun terapi odasına alınan çocuğun içindeki eğilimi özgürce dışa vurmasını sağladıklarını bu boyla onu rahatlatarak psikolojik sorunlarını tespit edebildiklerini söyledi. Turan bu projenin bütün İstanbul, hatta Türkiye’ye yayılmasını arzu ettiklerini, aralarında klinik psikologların da bulunduğu 10 psikolojik danışman ve rehber öğretmene 1 ay boyunca; oyun terapisi, travma ile baş etme ve EMDR Tekniği, çocuklarla klinik görüşme ve değerlendirme, çocuk psikopatolojisi eğitiminden geçirildiğini söyledi. Melek Turan, şöyle dedi:

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Devlet okullarındaki 5 seanstan ilkine öğrencinin anne ve babası da dahil ediliyor. Oyuncaklar ve oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini açığa çıkarıyor. Dışarıda böyle bir terapinin her bir seansı en az 250 TL. Şimdiye kadar verilen 3 bin 252 seansın her birinin 250 TL olduğunu düşünürseniz bunun dışarıdaki maliyeti 812 bin 500 TL’yi bulur. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile dün görüşüp projeyi anlattık. Çok beğendiğini ve il genelinde uygulanması için çalışacaklarını söyledi.