1000 öğrenci gönderiliyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2007-2008 öğretim yılında yurt dışına yüksek lisans eğitimine göndereceği 1000 öğrenci için MEB Şura Salonu'nda tören düzenledi.

Törene, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, TÜBİTAK Başkan Vekili Nüket Yetiş katıldı.

Bakan Çelik, törende yaptığı konuşmada, bilgiye sahip olanların, bilgiyi üretenlerin, bilgiyi teknolojiye uygulayanların dünyada kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış insanlar olduğunu ifade etti.

“Hükümetimiz döneminde dünya platformunda biz AR-GE'ye en fazla kaynak ayıran dünyanın ikinci ülkesi olduk ve bu devam edecek” diyen Çelik, yasal düzenlemelerle üniversitelerin bünyesinde teknoparkların kurulduğunu, teknoparkların sayısının 25'e ulaştığını ve buralarda 8 bin insanın çalıştığını kaydetti.

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PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

Başbakan Erdoğan'a şükran borcunu ifade etmek istediğini söyleyen Çelik, “TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, ilk defa sizin başbakanlığınız döneminde, 6 ayda bir hiç aksamadan toplandı ve çok önemli kararlara imza atıldı” diye konuştu.

İktidarları döneminde 39 yeni üniversite kurulduğunu belirten Çelik, “Bugün TBMM'de görüşmeleri yapılacak olan bir vakıf üniversitesi daha kuruyoruz; Piri Reis Üniversitesi. Denizciliği ihtisas alan bir üniversite olacaktır. Türkiye'de belki ilk ihtisas üniversitesi de bugün TBMM'den geçecek kanun ile birlikte kurulmuş olacaktır” dedi.

Türkiye genelinde, 2003 yılından bu yana, bilim sanat merkezi açtıklarını anlatan Çelik, 2008-2009 yılı içerisinde 81 ilde asgari birer bilim sanat merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Üniversitelerde şu anda 30 bin araştırma görevlisi olduğunu ifade eden Çelik, bu yıl 5 bin yeni araştırma görevlisi kadrosu verileceğini de söyledi.

“İSTİKBAL DAVAMIZ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Yurt dışına, master ve doktora yapmak, ülkenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1929 yılından beri bakanlığın öğrenci gönderdiği söyleyen Çelik, son 10-15 yılın ortalamasına bakıldığında yurt dışına gönderilen öğrenci sayısının 30 olduğunu belirtti.

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Çelik, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla her yıl 2006 yılından başlamak üzere yurt dışına 1000 öğrencinin gönderilmesinin Türkiye açısından çok talihli bir karar olduğunu ifade etti. Bu kapsamda 19 ayrı ülkeye öğrenci gönderileceğini belirten Çelik, bunların yurt dışına master ve doktora için gönderilmesinin istikbal davası açısından, insan kaynaklarının zenginleştirilmesi ve üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını temin etmek açısından son derece önemli olduğunun söyledi.

Çelik, daha önce öğrenci gönderilen ülkeler dışında, dünyanın yükselen ülkeleri arasında olan ülkelerin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, öğrenci gönderilecek ülkelere Hindistan'ı, Çin'i, Güney Kore'yi, Yeni Zelanda'yı, Avustralya'yı ve Japonya'yı eklediklerin kaydetti. Çelik, şunları kaydetti:

“Öğrenci gönderirken dünyanın ilk 500. üniversitesi arasına giren, bilimsel yayınları ve başarıları itibariyle, üniversitelere özellikle öğrenci göndermeyi tercih ediyoruz. Bu konuda öğrencimizi teşvik ediyoruz.

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Standardı bir hayli yüksek tuttuk. ALES'ten öğrencilerimizin 80 almalarını getirdik. 100 üzerinden asgari 70 ile mezun olmak veya 4 üzerinden 2,75 ile mezun olma şartını koyduk. Bundan dolayı 1000 kişilik kadroyu dolduramadık ama eksik kalanları 2008 yılında telafi edip ve bu kadrolarımızı da doldurarak 5 yıl içerisinde yurt dışında 5 bin master ve doktora öğrencisi programını böylelikle tamamlayacağız.”

ÇELİK'TEN ÖĞRENCİLERE ÖNERİ

Çelik, 20 yıl önce kendisinin de yurt dışına akademik çalışma için gönderildiğini söyleyerek, öğrencilere önerilerde bulundu.

“Hiçbir başarının tesadüfi olmadığını” anlatan Çelik, şunları kaydetti:

“Sizler sadece buralara öğrenci olarak gitmiyorsunuz. Sizler aynı zamanda ülkenizin birer elçisiziniz. Sizin oradaki imajınız, unutmayınız ki, sadece sizin kişisel imajınız olmayacaktır. Aynı zamanda sizin tavrınız, sizin başarınız, insanlar üzerinde bıraktığınız intibalar ayın zamanda milletimizin intibası olacaktır. Bunu kesinlikle göz ardı etmemelisiniz.”

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Zaman zaman 'bu gönderdiğiniz öğrenciler ya gelmezse ne yapacaksınız' şeklinde eleştirilerle karşılaştıklarını belirten Çelik, “Bugüne kadar gönderilen öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu gelmiştir. Hiç gelmeyecek insan sayısı bir elin parmakları kadardır. Onlar da daha ileriki aşamalarda geri geldikleri zaman yine ülkemiz için büyük kazançtır” diye konuştu.

“1994, 1995, 1997'de gönderilen yüzlerce öğrencinin hiçbir sebep gösterilmeden keyfi olarak geri çağrıldığını” anlatan Çelik, birçoğunun çalışmasını bitiremeden geri geldiğini ya da orada kaldıklarını ve daha sonra çıkardıkları yasayla kalan öğrencilerin gelişini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Törenden sonra, Bakanlıkça, yurt dışına giden öğrencilere Başkent Öğretmenevi'nde öğle yemeği verildi.