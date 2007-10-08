10. Yıl Marşı'nı okutun genelgesi

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Öğretmenlerden gelen şikayet üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge ekinde kitapta olmayan bölümlerin okutulmasını istedi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ücretsiz dağıtılan 8. Sınıf İnktılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında başta 10. Yıl Nutku olmak üzere Atatürk ile ilgili bazı konuların programda olmasına rağmen ders kitabında olmadığı belirlendi. Öğretmenlerden gelen şikayet üzerine kitabı inceleyen ve eksiklikleri belirleyen Talim ve Terbiye Kurulu, bu bölümlerin de okutulması için genelge yayımladı.

Gelecek yıl okutulacak ders kitaplarında 11 üniversiteye mensup 25 akademisyenle çalışma yapan, yapılacak değişiklikler konusunda öğretmenlerin de görüşlerini alan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, programda olmasına rağmen Atatürkçülükle ilgili konuların da ders kitaplarına eksik yansıtıldığını belirledi. Bu amaçla oluşturulan komisyon, ders kitaplarında ki Atatürkçülük ile ilgili eksik bölümlerin yeni baskı kitaplara yansıtılmasını kararlaştırdı.

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10. YIL NUTKU DA YOK Doç.Dr. Nuri Yavuz tarafından yazılan, Prizma Yayınevi tarafından basılan İlköğretim 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında da önemli eksiklikler bulunduğu belirlendi. Programda yer alan ancak ders kitabında bulunmayanlar arasında Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun yer almaması da şaşkınlık yarattı. Durumu değerlendiren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 10. Yıl Nutku'nun yanı sıra "Atatürk'ün Kişisel Özellikleri"nin de kitapta yer almadığını saptadı.

KADININ DA ADI YOK Kitapta "Kadının Toplumdaki Yeri" ile ilgili okuma metninin de bulunmadığı belirlendi. Bakanlık, bu önemli eksikliklerin giderilmesi için ders kitabının yeniden basılıp öğrencilere dağıtılmasını gündeme getirdi. Ancak, bunun çok zor oylacağı öne sürüldü. Çözüm olarak, kitapta eksik olan bölümlerin bir genelge ekinde tüm okul müdürlüklerine duyurulması ve bunun ilgili konuların işlendiğinde sınıfta okutulması öngörüldü.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof.Dr. İrfan Erdoğan imzasıyla gönderilen genelgeye, sınıfta okutalacak metinlerde eklendi. Ancak, kitapta yer almayan bölümlerin, öğretmenlerin eline ulaşmasının ve sınıflarda okutulmasının da zor olduğu yetkililer tarafından belirtildi.