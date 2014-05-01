10 üniversite davet etti O, Yale’i seçti

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Şimdi bir reklam şirketinde çalışıyor. Babası Aydın Özdalga gazeteci ve kendi web sitelerini yönetiyor. Annesi ise Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Psikolog Şeyda Özdalga. Anaokulundan bu yana, bir grup Robert Kolej mezununun girişimiyle kurulan Hisar Okulları’nda eğitim alan Damla Özdalga da herkes gibi iyi bir üniversitede okumayı hayal etti. Bunun için çok çalıştı. Hem akademik, hem de sosyal ve kültürel anlamda kendisini geliştirdi. Yaz aylarında yurtdışındaki kamplara katıldı. Ailesiyle birlikte Amerika’daki üniversiteleri ziyaret ederek inceledi. 7’nci sınıftan itibaren Yale Üniversitesi’nde okumayı kafasına koydu. Kendi deyimiyle zaman yönetimini iyi yapıp ajandasına uygun çalıştı. Bu sene üniversite eğitimi için Amerika’daki yaklaşık 15 üniversiteye başvurdu. Üniversitelerden cevap geldikçe bazılarından başvurusunu çekti, geriye okumayı daha çok istediği kurumlar kaldı. Harvard ve Princeton hariç, 10 üniversiteden kabul alan Damla Özdalga, Yale Üniversitesi’nde nöroloji okumayı tercih etti.

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Okul ruhu çok güçlü

Aynı zamanda MBA yapıp, işletme ile birleştirmeyi ve AR-GE’de yöneticilik yapmayı planlayan Damla Özdalga, Yale’i seçme nedenini ise şu sözlerle açıkladı: “Bursum var, o önemli bir faktör oldu. Öğrenim ücretlerimi kapsıyor. Ücretlerin yaklaşık yüzde 60’ını karşılayacak şekilde burs veriyorlar. 7’nci sınıftan itibaren Yale’de okumayı istiyordum. 9’uncu sınıfta ailemle birlikte üniversiteyi gezmeye gittim. O zaman da çok etkilendim. İnsanların oradaki ruhu çok hoşuma gitti. Okullarını seviyorlar, birbirlerine destek oluyorlar. Hem çok yoğun ders çalışıyorlar, hem de bir sürü aktiviteye katılıyorlar. Okul ruhu çok güçlü bir yer. Kendimi bu insanların arasında hayal edebildim. Araştırma ve akademik anlamda da çok olanak sunuyor.”

Beyni anlamak istiyorum

Damla Özdalga’nın, nöroloji okumayı seçmesi de birdenbire verilmiş bir karar değil. 9’uncu sınıfta Amerika’da katıldığı bir yaz kampında farklı dersler alan Damla Özdalga, bunlar arasında en çok nörolojinin hoşuna gittiğini belirterek “Çünkü insan beyninin yapabileceği şeyler ve bunu anlama çabamız çok ilginçti. Yaptığımız her şey beyinde bitiyor. Her şeyin kökü beyinde ve bunu biraz daha iyi anlamak istiyordum. Birçok farklı yönü var, sadece laboratuvarda çalışmak istemedim. İlgimi çeken alanı işletme ile bağlayıp ikisi arasında köprü olacak bir iş yapmaya karar verdim. Geçen yaz da San Diego’da bir biyoteknoloji şirketinde staj yaptım. Çalışmak istediğim sektörün hem laboratuvar hem klinik testleriyle ilgili bilgi sahibi oldum. En çok işletme bölümünü yakın hissettim. Yale’de de ikisini birleştirmeye karar verdim” dedi. Damla Özdalga, başarısının sırrını ise zaman yönetimini iyi yapmasına, ajandasına uygun davranmasına, çok okuyup araştırmasına, farklı alanlarla ilgilenmesine bağladı. Amerika’da üniversite eğitimi alacağı için biraz heyecanlı olduğunu da söyleyen Damla Özdalga duygularını “Hala inanamıyorum oraya gideceğime. Aslında başka bir ülkeye gidince adaptasyon sorunu yaşamıyorum ama üniversiteye gidecek olduğum için heyecanlıyım. İstediğim alanları daha derinden inceleyeceğim. Burada gerçekten seçim benim olacak” sözleriyle açıkladı.

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Katıldığı projeler

Muzik-Royal Academy of Music sınavları’na girdi, piyano dersi veriyor ve okul korosunda.

San Diego’da 7 hafta, bir biyoteknoloji şirketinde, pulmoner fibroz ile ilgili staj yaptı.

Hisar Okulları’nda, Öğrenci Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.

Japonya’da düzenlenen Asya Bilim Kampı’na katıldı.

Model Birleşmiş Milletler Kulübü Başkanlık görevini yürütüyor. Düzenledikleri ‘Junior Model United Nations Konferansı’nın başında.

‘Çocuğum, Haklarım Var’ Projesi kapsamında okuldan arkadaşları ile çocuk haklarını yaygınlaştırma çalışmaları yaptı ve çocukların perspektifinden doğaya zarar verebilecek projelerle ilgili belgesel çektiler.

mArkadaşları ile ‘Etkin Öğrenci, Etkin Yurttaş Projesi’ ile farklı şehirlerde ortaokul öğrencileri için 4 haftalık bir yaz okulu kurdular. Öğrencilere eleştirel düşünme, insan hakları, İngilizce ve rehberlik dersleri verdiler. Bu sene de Kars’da yapmayı planlıyorlar.

Damla’nın kabul edildiği okullar

Yale, Stanford, UPenn - Wharton Life Sciences Management Program, Brown, Duke, UC Berkeley, Johns Hopkins, Northwestern, UCLA ve Tufts. Yale dışında Johns Hopkkins’in Hodson Trust Scholarship’ini kazandı.