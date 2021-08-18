10 soruda ek tercihler

EK YERLEÅžTÄ°RMELER HIZLANACAK

1) AdaylarÄ± nasÄ±l bir sÃ¼reÃ§ bekliyor?

Tercih yapmÄ±ÅŸ olanlar yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ± bekleyecek. Tercih yapmamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n ise ek yerleÅŸtirmede tercih edecekleri bÃ¶lÃ¼mle ve olasÄ± boÅŸ kontenjanlarla ilgili bilgi toplamalarÄ± gerekecek.Â Ã–ÄŸrencilerden ziyade Ã–SYMâ€™nin bu sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±rmasÄ± gerekiyor. Ekim ayÄ±nÄ±n sonunu bulacak bir takvim bekliyor bizi.Â

2) Ä°lk ek yerleÅŸtirme sÃ¼reci ve kurallarÄ± nasÄ±l iÅŸleyecek?

Ek yerleÅŸtirmenin en Ã¶nemli kriteri ÅŸudur: Genel yerleÅŸtirmede bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n kontenjanÄ± dolmamÄ±ÅŸsa ek yerleÅŸtirmede aynÄ± kriterdeki Ã¶ÄŸrenciler tercih yapabilir. BÃ¶lÃ¼mÃ¼n kontenjanÄ± dolmuÅŸ ancak kayÄ±t yaptÄ±rmayan adaylar nedeniyle kontenjan aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸsa, genel yerleÅŸtirmede en son yerleÅŸen adayÄ±n Ã¼stÃ¼nde puanÄ± olan Ã¶ÄŸrenciler o bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tercih edebilir. Ã–ÄŸrenciler 24 tercih hakkÄ±na sahip olacak ve yeni yayÄ±nlanacak kÄ±lavuza gÃ¶re 5-6 gÃ¼nlÃ¼k bir sÃ¼reÃ§te tercih yapacak. Bu yÄ±l barajÄ± geÃ§enlerin sayÄ±sÄ± az olduÄŸu iÃ§in adaylarÄ±n Ã§oÄŸunun genel yerleÅŸtirmede yerleÅŸeceÄŸini Ã¶n gÃ¶rÃ¼yoruz. DolayÄ±sÄ±yla ilk ek yerleÅŸtirmede Ã¶nemli bir hareket baklemiyoruz. PuanlarÄ±n dÃ¼ÅŸeceÄŸi ikinci ek yerleÅŸtirmeler daha hareketli olacaktÄ±r.

BÃ–LÃœM SEÃ‡Ä°MLERÄ° FARKLI OLMAYACAK

3) Mezuna kalmak mÄ±, olduÄŸu yeri kabullenmek mi doÄŸru?

Bu yÄ±ldan farklÄ± bir ÅŸey yapÄ±lamayacaksa mezuna kalmak yerine hedefleri belki biraz kÃ¼Ã§Ã¼ltmek denenebilir. Ancak tutkuyla bir bÃ¶lÃ¼me gitmek isteyen adayÄ±n da bunu birkaÃ§ kez denemeye hakkÄ± vardÄ±r. HiÃ§ hayali kurulmamÄ±ÅŸ bir bÃ¶lÃ¼mde okuma fikri de saÄŸlÄ±klÄ± bir meslek seÃ§me sÃ¼recine iÅŸaret etmez.Â

4)Â En Ã§ok ilgi gÃ¶recek bÃ¶lÃ¼mler hangileri?

Son yÄ±llarda sayÄ±salda tÄ±p, diÅŸ hekimliÄŸi, bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸi gibi dallarÄ±n Ã¶n planda olduÄŸuna ÅŸahit olduk. SÃ¶zelde Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸretmenliÄŸi, okul Ã¶ncesi Ã¶ÄŸretmenliÄŸi ve TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmenliÄŸi gibi dallar revaÃ§ta. EÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puan tÃ¼rÃ¼nde hukuk, sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi, yÃ¶netim biliÅŸim sistemleri Ã¶n sÄ±ralarda gibi duruyor. Daha pek Ã§ok bÃ¶lÃ¼m elbette adaylarÄ±n ilgisini Ã§ekiyor.Â

5) 2â€™nci ek yerleÅŸtirmeye kalacak adaylar bugÃ¼nden strateji oluÅŸturmalÄ± mÄ±?Â

Ä°lk kez bÃ¶yle bir uygulamaya ÅŸahit oluyoruz. DoÄŸal olarak da kural ve kriterler bakÄ±mÄ±ndan adaylarÄ± strateji belirlemekte zorlayacak bazÄ± belirsizlikler var. BazÄ± adaylar â€˜Ã¶nlisans tercih edip yerleÅŸirsem acaba 2â€™nci ek yerleÅŸtirmede lisans tercihi yapamam mÄ±â€™ tedirginliÄŸini yaÅŸÄ±yorlar. Ek yerleÅŸtirmeler normalde genel yerleÅŸtirmede oluÅŸan taban puanlarÄ±n Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±r ancak ikinci ek yerleÅŸtirmede bu kural esnetilecek mi bilinmiyor. En iyi strateji olup biteni sessizce beklemek ve gÃ¶rmek.

BARAJ DÃœÅžÃœNCE NELER OLACAK?

6)Â 180 barajÄ±nÄ± geÃ§miÅŸ biri, ikinci ek tercihten faydalanabilecek mi?

YÃ–K ÅŸu ana kadar 2â€™nci ek yerleÅŸtirme sÃ¼recine iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir kriter aÃ§Ä±klamasÄ± yapmadÄ±. EÄŸer ikinci ek yerleÅŸtirmeyi, birinci ek yerleÅŸtirmede Ã¶nceden uyguladÄ±ÄŸÄ± kurallar ile yaparsa, bu durum 170-180 arasÄ±nda olup sonradan barajÄ± geÃ§en adaylar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratabilir. Ã–nceden barajÄ± geÃ§enlerin de bu yeni tercih sÃ¼recinden yararlanacaÄŸÄ±na iliÅŸkin duyumlarÄ±mÄ±z olduÄŸunu da hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ olalÄ±m.

7) 2â€™nci ek tercihlerde en Ã§ok kontenjanÄ± olacak bÃ¶lÃ¼mler hangisi?

SÄ±ralama barajÄ± olmayan, sayÄ±salda temel bilimler ve zirai bilimler, eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±kta iktisat ve bazÄ± sosyal bilimler, sÃ¶zelde ise sanat tarihi ve belki arkeoloji gibi dallarÄ±n daha yaygÄ±n bir kontenjan daÄŸÄ±lÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ancak tercih eÄŸilimi yÃ¼ksek olan ama aday sayÄ±sÄ± azlÄ±ÄŸÄ±ndan kontenjanÄ±nÄ± doldurmakta zorlanan pek Ã§ok programÄ±n da yine 2â€™nci ek yerleÅŸtirme sÃ¼recine kalmasÄ±nÄ± bekliyoruz.

BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± devlet Ã¼niversitelerine, Ã§oÄŸunluÄŸu ise vakÄ±f Ã¼niversitelerine ait Ã¼cretli ya da kÄ±smi Ã¼cretli programlardan oluÅŸacaktÄ±r.

SORU Ä°ÅžARETÄ° YARATAN TERCÄ°H LÄ°STEDE OLMAMALI

8) Tercih listesinde son kontroller nasÄ±l yapÄ±lmalÄ±?

Tercih listesini oluÅŸturan bir aday kendine ÅŸu sorularÄ± sormalÄ±: Ä°lgi, istek, yetenek, beceri ve beklentilerime uyan bÃ¶lÃ¼mlerden oluÅŸan bir liste oluÅŸturdum mu? YazdÄ±ÄŸÄ±m Ã¼niversitelerin nerelerde olduÄŸundan emin miyim? YaptÄ±ÄŸÄ±m her bir tercih yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya istek sÄ±rama uygun mu? Ãœstteki bir bÃ¶lÃ¼me yerleÅŸirsem alttakinde aklÄ±m kalÄ±r mÄ±? DoÄŸru kodlarÄ± girdim mi? Tercihin istediÄŸi Ã¶zel bir koÅŸul var mÄ±? Sisteme girdikten veya deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ktan sonra gÃ¼ncelleme butonuna bastÄ±m mÄ±? Verilecek cevaplar iyi bir tercih kontrol iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir.

9) Neleri tekrar kontrol etmemiz gerekir?

Listeyi bÃ¼tÃ¼n tereddÃ¼tlerden arÄ±ndÄ±rmak gerekir. Soru iÅŸareti yaratan, adayÄ± rahatsÄ±z eden tercihler asla o listede olmamalÄ±. Ekonomik olarak adayÄ± ve ailesini zora sokacak hiÃ§bir tercih de o listeye alÄ±nmamalÄ±. Meslek ve kariyer hayali iÃ§inde yer almayan hiÃ§bir tercih o sisteme girilmemelidir. YukarÄ±daki aÃ§Ä±klamamÄ±zda yer alan sorularÄ±n her birine makul ve gÃ¼venilir cevaplar verilebilmiÅŸse zaten kontrol iÅŸlemleri de baÅŸarÄ±lÄ±dÄ±r denebilir.

10) Ã–zel yetenek sÄ±navÄ±na girmek isteyen Ã¶ÄŸrenciler baraj dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde nasÄ±l bir durumla karÅŸÄ±laÅŸacak?

AÃ§Ä±klama henÃ¼z yok. EÄŸer ÅŸu an Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ± iÃ§in baraj dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olsaydÄ±, bu tercih dÃ¶neminde adaylar Ã¶zel yetenek sÄ±navlarÄ± iÃ§in fakÃ¼lte yÃ¼ksekokul ve konservatuvarlara baÅŸvuruda bulunabilirlerdi.