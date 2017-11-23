10 öğretmenden 8'i psikolojik sorun yaşıyor

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YARIN 24 Kasım Öğretmenler Günü. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 1 milyon öğretmen, kendilerine adanan 24 Kasım’ı buruk kutlayacak. Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’in yaptığı araştırmalar da acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. İki sendikanın araştırmasından çıkan bazı sonuçlar şöyle:



YÜZDE 60’I BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

“Türk Eğitim-Sen, 25 bin 732 öğretmenin mesleki ve ekonomik sorunlarını tespit etti. Araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 92’si kredi kartı kullanırken, yüzde 77’si ‘Evin ihtiyaçlarının büyük bölümünü kredi kartıyla karşılıyorum’ diyor.



Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70.9’u son birkaç yıl içinde öfkesini kontrol edemediği durumlarla karşılaştı. Öfkesini kontrol edemeyenlerin yüzde 37.7’si gerekçe olarak ‘ekonomik sorunları’, yüzde 32.9’u ‘mesleki sebepleri’ gösterdi.



Eğitimcilerin yüzde 60.7’si mesleği bırakmayı düşünüyor. Mesleğini bırakmayı düşünenlerin yüzde 40.7’si bunun nedeni olarak öğretmenlerin itibar kaybetmesini gösteriyor. Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 6’sı ise mesleki tükenmişlik nedeniyle mesleğini bırakmak istiyor.



YÜZDE 75’İ: MAAŞIMIZ YETERSİZ

Yüzde 74.6’sı ‘Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere hiç değer vermiyor’ diyor.



Müfredat tartışmaları da anketlerde yerini buldu. Öğretmenlerin yüzde 63.2’si Atatürk ile ilgili konuların daraltıldığını düşünüyor.



Bu yıl 12 ilde pilot uygulanan performans sistemine öğretmenlerin yüzde 94’ü karşı. Öğretmenler bu sistemin öğretmen, öğrenci ve veli ilişkisini yaralayacağını, torpile, barışın bozulmasına yol açacağını savunuyor.



Sınav sistemi değişiklikleri gündemdeki yerini korurken öğretmenlerin yüzde 99’u eğitim sisteminin istikrarsız olduğunu söylüyor.



Eğitim-İş de, ‘Öğretmenlerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri’ araştırmasını 26 ilde 906 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yaptı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’i mesleğinden elde ettiği geliri yetersiz buluyor.



Yüzde 74’ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını ifade etti. Yüzde 59’unun borçları nedeniyle mesleki verimi düşüyor.



GAZETE, DERGİ, KİTAP HAYAL

Öğretmenlerin yüzde 69’u gelir yetersizliği nedeniyle öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemiyor; yüzde 70’i gazete, dergi ve kitap almakta zorlanıyor.



Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 30’u kendi çocuklarının gıda ihtiyacını karşılayamıyor. Yüzde 14’ü kendi çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını gideremediğini söylüyor.



Yüzde 35’inin gelecekten hiç ümidi yok.



Yüzde 77’si öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini düşünürken, yüzde 79’u mesleğine motive olmakta zorlanıyor.



Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 75’i daha çok para kazanacağı bir iş olduğunda mesleğini bırakabileceğini; yüzde 62’si fırsat bulursa başka bir meslek yapabileceğini söylüyor.



Yüzde 82’si okul yöneticilerinin siyasi baskı yaptığını düşünüyor.

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