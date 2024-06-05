10 milyon öğrenci çevre eğitimi alıyor

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‘Birlikte İyiliği Resmediyoruz’ projesi okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Bakan Tekin, yaptığı konuşmada yaklaşık 420 bin öğretmenin ilk yardım eğitimi aldığına dikkat çekerek, “Temmuz ayı sonu itibarıyla MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacak. Şu an yaklaşık 10 milyon öğrencimiz de su tüketimi ve çevreye karşı duyarlılık konusunda eğitim öğretim sürecine alınmış durumda” dedi.