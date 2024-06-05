×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitim10 milyon öğrenci çevre eğitimi alıyor

10 milyon öğrenci çevre eğitimi alıyor

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Çevre Günü#10 Milyon Öğrenci Çevre Eğitimi Alıyor#MEB
10 milyon öğrenci çevre eğitimi alıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 16:52

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla düzenlenen ‘Birlikte İyiliği Resmediyoruz’ etkinliğine katıldı. Bakan Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmada yaklaşık 10 milyon öğrencinin su tüketimi ve çevreye karşı duyarlılık konusunda eğitim öğretim sürecine alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

‘Birlikte İyiliği Resmediyoruz’ projesi okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Bakan Tekin, yaptığı konuşmada yaklaşık 420 bin öğretmenin ilk yardım eğitimi aldığına dikkat çekerek, “Temmuz ayı sonu itibarıyla MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), 10 bin kişilik kurtarma ekibine sahip olacak. Şu an yaklaşık 10 milyon öğrencimiz de su tüketimi ve çevreye karşı duyarlılık konusunda eğitim öğretim sürecine alınmış durumda” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Çevre Günü#10 Milyon Öğrenci Çevre Eğitimi Alıyor#MEB

BAKMADAN GEÇME!