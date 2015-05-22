10 derste cinsiyet eşitliği

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10 pilot ilden seçilen 40 okulda yapılacak durum değerlendirmesi ile başlayacak proje, eğitim sisteminin tüm bileşenlerine, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirmeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülen, toplam 3 milyon 161 bin 500 euro bütçeli ETCEP, eğitimin yapı taşları olan öğretmenlerin ve tüm eğitim camiasının, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılıklarını arttırmayı hedefliyor. Batman, Erzurum, İzmir, Karaman, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Sivas ve Trabzon’da seçilen 40 pilot okulda 2 bin eğitimci ve idari personele eğitim verilecek, konuyla ilgili okullarda kullanılmak üzere kalıcı bir kılavuz hazırlanacak. Geliştirilecek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı ile pilot illerde toplam 200 eğitimci eğitilerek onlar aracılığı ile 60 bin öğretmen bu konuda bilgilendirilecek. MEB’de oluşturulacak Revizyon Komisyonu yardımıyla, 80 ders kitabı toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla gözden geçirilerek, önyargı unsuru barındıran öğeler belirlenecek.

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Bütün ders kitapları gözden geçirilmeli

BÜTÜN ders kitaplarının elden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ayrı bir ders olarak verilmesi mümkün değil. Diğer derslerin içinde eriterek vereceğiz” dedi. Projenin açılış toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Bakan Avcı, “Ortalama haftada 40 saat ders yapma şansımız var. Her önemli konuyu ayrı bir ders konusu haline getirme imkanımız yok. Özellikle bu tip konular, ayrıca ders konusu olduğu zaman biraz formalite icabı yapılır hale de dönüşebiliyor. Onun için biz bu tür konuları diğer derslerin içine yedirerek, müfredatın içinde eriterek verdiğimiz zaman çok daha etkili olacağını düşünüyoruz” dedi.



PROJENİN SÜRESİ 24 AY



ETCEP’in bileşenlerinden birinin, 10 ders programının ve 80 ders kitabının proje beklentileri ve kriterleri açısından gözden geçirilmesini içerdiğini ifade eden Avcı, özetle şunları söyledi: “10 ders programımız bu proje kapsamında üniteler içerecek şekilde tasarlanabilecek. Projenin süresi 24 ay. Önümüzdeki yıldan başlayarak bunun verimlerini alırız. Her derste bununla ilgili materyaller bulmak mümkün. Bir matematik ya da tarih sorusunu formüle ederken de cinsiyet ayrımcılığı yapabilirsiniz veya ondan kaçınabilirsiniz. Şimdi 10 ders programı ve 80 ders kitabına bu gözle bakılıyor. Ayrıca ders kitabı yazar ve panelistlerimiz bu kriterlerle eğitimden geçiriliyorlar.”





