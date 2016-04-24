10 bin çalışanın eğitim patronu

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36 yıl boyunca sessiz, sakin bir şekilde milyonlarca öğrenciyi üniversiteye hazırladı. İstanbul Dershanesi adıyla kurduğu dershaneye, 1987’de Final Dergisi’ni çıkardıktan sonra Final Dergisi Dershaneleri adını verdi. Türkiye genelinde kapandığında 216 dershanesi vardı. Şimdi Kıbrıs ve Azerbaycan’da hâlâ dershanesi bulunuyor. Dershaneler kapandıktan sonra da okulculuğa döndü. Şu anda 156 temel lise, 10 dönüşüm ortaokulu bulunuyor. Türkiye genelinde 42 ilde ayrıca 48 koleji de var. Temel liselerle beraber yaklaşık 60 bin öğrenciye eğitim veriyor. Şimdi hummalı bir çalışma içinde. Özel öğretim kursları ve etüt merkezleri açmaya hazırlanıyor. En önemlisi Kıbrıs’ta Final Üniversitesi’ni kurdu. 2016-1017’de hizmete girecek. YÖK kılavuzuna yetişirse bu sene öğrenci alacak. “Niye Kıbrıs?” diye sorduğumda her zamanki mütevazılığıyla, “Kıbrıs’ın gelişmesini istiyoruz. Buranın bir öğrenci adası olmasını istiyoruz” diyor. Adada yaz aylarında İngilizce eğitim veren bir tatil köyü planlayan Taşel, “İnsanlar İngilizce öğrenmek için niçin Malta’ya gitsin? Kıbrıs’a gelsin, ülke ekonomisine katkıda bulunsun, hem de güvende olsun istiyoruz” diyor.

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Bir televizyon, üç radyo ve bir gazetesi de olan ve sarı basın kartı sahibi Taşel, “Benim yapıma en uygun meslek eğitim. Öğrenci iken de gönüllü sivil toplum kuruluşlarında ders veriyordum” diyerek, eğitimi sevdiğinin altını çiziyor.

EĞİTİM GÖNÜL İŞİDİR

Kuruluşlarında 7 bin 400 öğretmen, 3 binin üzerinde personelle 10 bini aşkın çalışana iş veren yayınevleri ile de kültüre katkıda bulunan Taşel, bakın duygularını nasıl açıklıyor:

“Eğitime yatırım yapmak her şeyden önce bir gönül işidir. Eğitim sadece ticari mantıkla yürütülemez. Özveri ve adanmışlık gerektirir. Üniversiteyi bitirdiğim yıllarda bu tutkuyu yüreğimde hissettim. 36 yıldan beri bu tutku hiç eksilmedi. Final’in sadece bir bölgede kalmaması, bir Türkiye markası olması en büyük hedefimizdi. En zor bölgelerde bile kararlılığımızdan asla taviz vermedik. Türkiye dışında da kurumlar açıyoruz. En yeni yatırımımız, Kıbrıs’ta açtığımız Uluslararası Final Üniversitesi oldu. Bundan böyle Final, öğrencilerine anaokulundan üniversite öğrenimine kadar her yaşta hizmet verecek.

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Eğitim sektörünün en mutluluk verici yanı, yıllar boyu yetiştirdiğimiz öğrencileri ülkemizin en güzel mevkilerinde görmek, dünyadaki başarılarına tanık olmak. Final Eğitim Kurumları’nda şimdiye kadar 3 milyon 700 bini aşkın öğrenci okudu. Silikon Vadisi’nden TÜBİTAK’a, hastanelerden adalet kürsülerine, üniversitelerden okullara, TBMM’den yerel yönetimlere, finans piyasalarından iş dünyasına kadar her yerde Final’in gurur duyduğumuz öğrencileri var. Final’in fedakâr kadrosunun en büyük serveti budur.

İlk günkü heyecanımızdan ve başarı tutkumuzdan hiçbir şey kaybetmeden ülkemizin hizmetindeyiz. Final’in ilkeli eğitim anlayışı önümüzdeki dönemde de nice yeni başarılara yelken açacak. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Her şey ülkemizin aydınlık yarınları için olacak. Bilimde, teknolojide lider, kendine ve ülkesine güvenen, demokrasi kültürünü özümsemiş, değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, düşünce üretebilen bir gençlik yetişmesinde katkımız olabilecekse ne mutlu bize.”