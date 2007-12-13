10 bin atama için 22 bin kişi başvurdu

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Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruların dün sona ermesinin ardından, başvurular değerlendirilmeye başlandı. Yaklaşık 22 bin kişinin başvurduğu sözleşmeli öğretmenlik için başvuruların değerlendirilmesinden sonra 18 Aralık Salı günü atamalar bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecek.

MEB, 31 alandan toplam 10 bin 324 kontenjana, KPSSP10 (Öğretmen atamalarında esas alınan puan türü) puan üstünlüğü esasına göre atama yapacak. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinden yayımlanacak.

Görevlendirilenler, başvuru kılavuzunda belirtilen belgelerle birlikte görevlendirildiği eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak tebligat süresi içinde başvurmaları durumunda, sözleşme imzalamak suretiyle göreve başlayabilecekler.

Atananların, adreslerine yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde görevlerine başlamaları gerekiyor. Göreve başlamayanların yerine sırada bekleyenler atanacak. Göreve başlamayanlar, 1 yıl geçmeden yeniden sözleşmeli öğretmenliğe başvuramayacaklar.

Sözleşmeli öğretmenlik için görevlendirilenler, göreve başlama tarihi itibarıyla 1 yıl çalıştıktan sonra sağlık ve eş durumu özürleri nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

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BRANŞLAR

MEB, en çok sınıf öğretmenliği branşından öğretmen alacak. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracakların görevlendirilecekleri alanlar, kontenjanları ve taban puanları şöyle:

“Beden Eğitimi (110-75 puan), Bilgisayar (160-71 puan), Biyoloji (22-88 puan), Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu (12-76 puan), Coğrafya (55-78 puan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (260-73 puan), Felsefe (45-80 puan), Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi (210-86 puan), Fizik (15-90 puan), Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (15-50 puan), Güverte (4-63 puan), İHL Meslek Dersleri (15-80 puan), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (310-76 puan), İngilizce (115-72 puan), İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (20-63 puan), Kimya (15-89 puan), Matematik (37-90 puan), Müzik (160-54 puan), Okul Öncesi Öğretmenliği (550-69 puan), Rehber Öğretmen (165-71 puan), Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar (50-70 puan), Resim/Grafik (7-69 puan), Sınıf Öğretmenliği (7 bin 50-65 puan), Sosyal Bilgiler (160-81 puan), Tarih (55-81 puan), Teknoloji ve Tasarım (60-60 puan), Tekstil (3-83 puan), Turizm ve Otelcilik Grubu (4-86 puan), Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı (95-79 puan), Türkçe (510-71 puan),Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (35-50 puan)”