1. Sınıf Matematik Tartma konu anlatımı

Eşyaların bazı zamanlar boyutlarına göre farklı ağırlıkları olduğunu anlarız. Bazen ise nesnelerin cinsine göre ağırlıklar değişir. Mesela pamuk ile demir aynı büyüklüğe sahip olsa bile demir daha ağırdır. Bu şekilde farklı eşyaları ele alalım ve ağırlık ile hafiflik konusunu inceleyelim.

Tartma

Birçok nesnenin ağırlığını tartarak anlarız. Örneğin günlük hayatımızda bazı eşyalarımızı taşırken yoruluruz. Bazı eşyalarımızı taşırken ise çok yorulmayız. Çünkü bunlardan bazıları hafif iken diğerleri ağırdır. Şimdi buna bazı örnekler vererek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Birinci farenin elinde küçük bir peynir varken, ikinci farenin elindeyse kocaman peynir bulunuyor. Peki, hangi fare daha çok yoruluyordur?

Burada soruya baktığımız zaman birinci farenin elinde daha küçük peynir olduğunu anlıyoruz. O zaman bu fare daha hafif bir peynir taşıyordur. Yani bir farenin elindeki peynir daha hafiftir ve daha az yorulur. İkinci farenin elindeki peynir ise daha ağırdır ve daha çok yorulur. Bu durumda ikinci fare daha fazla yorulmaktadır.

Örnek: Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi en hafif ve Hangisi en ağırdır?

- Bisiklet

- Tren

- Otobüs

- Otomobil

Yukarıdaki ulaşım araçlarına baktığımız zaman en hafif olan aracın bisiklet olduğunu görüyoruz. Çünkü bisikletin ağırlığı daha azdır ve daha kolay hareket ettirilir. Aynı zamanda en ağır ulaşım aracı ise trendir. Tren o kadar ağırdır ki onu tek başına hareket ettirmek mümkün değildir.

Örnek: Ayşe ile Ali tahterevallide oynarken Ali aşağıda kalmış ve Ayşe ise yukarıda kalmıştır. O zaman hangisi daha ağırdır?

Karşılıklı tahterevallide oturan Ali ile Ayşe oyun oynarken eğer Ali aşağıda kalmış ise, o zaman Ali daha ağırdır. Ali ağır olduğu için Ayşe yukarıda kalmıştır. Yani o zaman Ayşe daha hafif olan kişidir.

Not: Ağırlıklarımızı bu şekilde anlarken aynı zamanda tartıya çıkarak da anlarız. Bu doğrultuda ağırlıklarımız kilogram cinsinden anlaşılmaktadır. Yani tartıya çıktığımda zaman kaç kilo olduğumuzu rakamlarla anlarız ve bu rakamlar kilogram şeklinde temsil edilir.

Örnek: Şebnem ile Mert tartıya çıkmışlar ve ağırlıktan ölçmüşler. Şebnem 20 kilo çıkmış. Mert ise 30 kilo çıkmış. O zaman hangisi daha ağırdır?

Gördüğümüz gibi mert 30 kilo çıktığına göre kilosu daha çoktur ve bu yüzden daha ağırdır. Aynı şekilde Şebnem ise 20 kilodur ve daha hafiftir. Böylece hangisinin daha ağır ve hangisinin daha hafif olduğunu kolayca anlamış olduk.

Bu şekilde sizde tartıya çıkarak ağırlığı ölçebilir ve ailenizin ağırlıklarını da böylece ölçebilirsiniz. Bu sayede evinizde kimin daha ağır ve kiminde hafif olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın bakalım anneniz mi yoksa babanız mı yoksa siz mi daha ağırsınız.

Odanızdaki bazı eşyaları da elinizle tutarak hangisini daha ağır ya da hangisinde hafif olduğunu anlayabilirsiniz. Elinizde tuttuğunuz hangi eşyayı daha zor taşıyorsanız o zaman o eşya daha ağırdır. Aynı zamanda hangi eşyayı daha kolay taşıyorsanız o eşya hafiftir.

Mesela çantanızı defter ve kitaplarınız ile doldurduğunuz zaman daha ağır olur. Ancak çantanızın içinden defter ile beraber kitaplarınızı ve diğer eşyalarınızı çıkardığınız zaman, çantanızı çok daha kolay taşırsınız. Çünkü o zaman çantanız çok daha hafif hale gelir.