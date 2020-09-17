1. Sınıf Hayat Bilgisi Okulla İlgili Olumlu Duygu Ve Düşünceler konu anlatımı

Hepimiz okula gitmek isteriz. Okul hem eğlencelidir hem de bilgi verir. O yüzden zamanı geldiğinde okula başlarız ve kıyafetlerimizi giyerek gideriz. Defterimiz, kitabımız, kalemlerimiz ve silgimiz olur. Aynı zamanda çantamız olur ve okul eşyalarımızı bunun içine koyarız. Hepsini çok severiz ve keyifle okula gideriz.

Okulla İlgili Olumlu Duygu ve Düşünceler

Okulun bize sağlığı bir sürü katkı bulunmaktadır. Şimdi okul neden seviyoruz ve bize neler katıyor gelin buna birlikte sırasıyla bakalım.

Okulda yeni arkadaşlar ediniriz: Okula gittiğimiz zaman yepyeni insanlar ile tanışırız. Okulda bu insanlar ile arkadaş oluruz ve eğlenceli bir zaman geçiririz. Sınıftaki arkadaşlarımıza isimlerimizi söyleriz. Onlar da bize isimlerini söyler ve tanışmış oluruz. Böylece artık yine arkadaşlarımız olur.

Okulda oyunlar oynarız: Yine arkadaşlar edinerek okulda onlarla çok eğlenceli oyunlar oynarız. Ayrıca sınıfımızda öğretmenimiz bize yeni oyunlar öğretir. Bu oyunları oynayarak eğleniriz ve aynı zamanda yeni şeyler öğrenmiş oluruz. Her zaman değişik oyunlar oynarız ve yepyeni oyunları öğrenirken arkadaşlarımızla daha güzel bir vakit geçirme şansı elde ederiz.

Okulda eğleniriz: Okul çok eğlencelidir. Teneffüse çıktığımız zaman arkadaşlarımıza oyunlar oynarız ve aynı zamanda onlarla sohbet ederiz. Ayrıca sınıfa girdiğimiz zaman öğretmenimizle de sohbet ederiz ve yine güzel bir vakit geçiririz. Okulda birçok aktivite olur. Mesela spor yaparız. Futbol oynarız, koşu yaparız, egzersiz yaparız, aynı zamanda diğer spor oyunlarını oynayabiliriz. Ayrıca değişik çizgi filmler ve filimler izleriz, daha birçok değişik aktiviteye katılırız.

Okuldan birçok bilgi alırız: En önemlisi okuldan birçok bilgi alırız. Öğretmenimiz sayesinde daha önce hiç öğrenmediğimiz bir sürü bilgiyi elde ederiz. Bu bilgiler sayesinde yepyeni şeyleri öğrenirken hem eğleniriz hem de şaşırırız. Bu bilgileri öğrendikten sonra evde ailemize anlatırız. En önemlisi okumayı öğreniriz. Böylece kitapları okuyabiliriz ve bir sürü hikaye hakkında bilgi alırız.

Gördüğümüz gibi okul her zaman eğlenceli bir yerdir. Biz birçok bilgi alırız ve aynı zamanda yeni arkadaşlar edinerek eğlenceli bir vakit geçiririz. Okulda geçirdiğimiz vakit çok eğlencelidir. Bu sebepten dolayı okuldan korkmamıza gerek yok. Her gün okula gidebiliriz ve çok güzel bir vakit geçirebiliriz. Ayrıca okumayı yazmayı öğrenerek okulda öğrendiğimiz bilgileri defterimize yazabiliriz.

En güzel vakitlerimizi okulumuzda geçiririz. Arkadaşlarımız ile beraber oyunlar oynarken üstelik daha birçok yeni arkadaş ediniriz. Böylece sürekli olarak daha fazla arkadaşımız olur ve bu sayede çevremiz genişler.

Not: Okula ilk başladığımız zaman ailemizle beraber geliriz. Daha sonra okula alışırız ve artık tek başımıza okula gidebiliriz. Çünkü okula gittikten sonra okulun ne kadar eğlenceli olduğunu daha iyi anlarız. Eğlence, yeni arkadaşlar, yepyeni bilgiler ve daha birçok şey okulda bizi bekler.

Siz de okul ile ilgili olumlu duygu ve düşüncelerinizi defterinize yazabilirsiniz. Daha sonra ise bunu öğretmeniniz ve arkadaşlarınız ile beraber ailenize okuyabilirsiniz. Okulda neler yaşadığınızı ve neler öğrendiğinizi yazabilirsiniz. Okula ilk gittiğiniz zaman neler gördüğünüzü ve okulda kimler ile tanıştığınızı yazabilirsiniz. Ayrıca okulda kimlerin çalıştığını ve görev yaptığını yine defterlerinize yazabilirsiniz. Böylece defterinize bir anı oluşturabilirsiniz ve bazı zamanlar defterinize açıp bunları okuyabilirsiniz.