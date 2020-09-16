1. Sınıf Hayat Bilgisi Okul İçi Etkinlikler konu anlatımı

Okulumuzda hem iyi bir eğitim almak hem de arkadaşlarımızla sosyal olabilmek için birçok etkinlik düzenlenir. Bu etkinlikler öğretmenlerimiz ile beraber gerçekleşir. Aynı zamanda bazı etkinliklere ailemiz de katılır. Önemli olan etkinliklerde eğlenmek ve aynı zamanda güzel bir zaman geçirmektir.

Okul İçi Etkinlikler

Yıl boyunca okulumuzda birçok değişik etkinlik gerçekleşir. Bu etkinlikler okulumuz tarafından düzenlenir ve bizlere sunulur. Bu etkinlikler hem ders içerisinde hem de ders dışında gerçekleşir. Şimdi okul içi etkinliklerine bakalım ve sırasıyla inceleyelim.

Okul içi spor etkinlikleri: Okulda beden dersleri görürüz. Bu beden dersleri içerisinde sınıf öğretmenimiz ile beden öğretmenimiz bize okul için spor etkinlikleri gerçekleştirir. Bu etkinliklerde koşu ve bazı egzersiz hareketleri yaparız. Böylece daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Daha da keyiflisi farkı sporları oynarız. Mesela futbol oynarız, basketbol oynarız ya da voleybol ile birçok değişik spor dalı etkinliği gerçekleştiririz.

Okul içi sosyal etkinlikler: Okulumuzda gerçekleştirilen sosyal etkinlikler çok önemlidir. Bu etkinliklerin önemi arkadaşlarımız ile daha iyi anlaşabilmektir. Sosyal etkinlikler içerisinde değişik oyunlar oynarız ve bu oyunlarda arkadaşlarımızla daha iyi tanışırız. Bize göre birçok değişik oyunu öğretmenimiz ile beraber oynarız.

Okul içi güvenlik etkinlikleri: Okulumuzda gerçekleştireceğimiz güvenlik etkinlikleri düzenli olarak gerçekleşir. Özellikle okulumuzu eğer yangın çıkarsa ya da deprem olursa ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Böyle durumlara hazırlıklı olmak için öğretmenlerimiz ile beraber etkinlikler düzenleriz. Bu etkinlikler içerisinde denemeler yaparız ve örneğin depremden nasıl korunacağımızı çalışırız. Aynı zamanda yangın çıkarsa ne yapmamız gerektiğini bu etkinlik içerisinde öğreniriz.

Okul içi fuar etkinlikleri: Bazı zamanlar okulumuzda fuar etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler bize birçok değişik konu hakkında bilgi verir.

- Bilim fuarı ile bilim konusunda birçok bilgi alırız. Bizden yaşça büyük öğrencilerin neler yaptıklarını inceleriz. Biz de büyüyünce bu şekilde farklı projeler yapabiliriz.

- Sanat fuarı ile yine öğrencilerin birçok sanat etkinliklerine bakarız. Çok güzel resimler ve heykeller ile bu gibi değişik sanat etkinlikleri olur.

- Eğitim fuarı sayesinde neler öğrenmemiz gerektiği konusunda okul içerisinde bilgiler alırız.

Bu şekilde daha birçok değişik fuar etkinliği okulumuzda yıl boyunca gerçekleşir. Böylece biz de farklı bilgiler elde ederiz ve yeni şeyler öğreniriz.

Yukarıda saydığımız gibi daha birçok değişik etkinlik okul içerisinde gerçekleşmektedir. Bu etkinliklerin hepsi bizim için yapılır. Böylece hem eğlenceli bir zaman geçiririz hem de yepyeni bilgiler elde ederiz.

Not: Okulumuzda gerçekleşen etkinliklere katıldığımız zaman, bu etkinliklerde ne öğrendiğimizi mutlaka defterimize yazmalıyız. Böylece bilgilerimizi daha iyi anlayabilir ve bu bilgileri unutmayız.

Okul içi etkinliklerine bazı zamanlar ailemiz de katılır. Bu sayede onlarla beraber daha eğlenceli bir vakit geçiririz ve etkinlikler hakkında onlarla konuşabiliriz. Üstelik bu etkinliklerin en önemli yanlarından biri şüphesiz arkadaşlarımızla daha iyi anlaşmaktır. Başka sınıflardan öğrencilerle de tanışırız ve onlar ile arkadaş olma şansını elde ederiz.

Her sene okul içi etkinlikleri okulumuz tarafından düzenlenir. Bu etkinliklere katılmak zorundayız. Nasılsa sınıfımızda derslerimizi yapmak zorundaysak, aynı şekilde bu etkinliklere de girmeliyiz. Üstelik böylesi etkinlikler sayesinde birçok bilgi elde etmiş oluruz.