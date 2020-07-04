1. Sınıf Hayat Bilgisi Mevsimler konu anlatımı

Birbirinden farklı hava olaylarını bir yıl içerisinde yaşadığımız bölümlere mevsim denir. Dört temel hava değişikliği ile mevsimler oluşur. Yani yıl içerisinde toplamda 4 tane mevsim vardır. Bu mevsimler yaz, sonbahar, ilkbahar ve kış olarak bilinir. Her bir mevsim içerisinde değişik hava koşulları ortaya çıkar ve bazılarında üşürüz bazılarında ise sıcaklarız.

Sınıf Hayat Bilgisi Mevsimler Konu Anlatımı

1 yıl tam 12 ay olarak bilinir. Aynı zamanda 4 tane mevsim vardır. Yani her bir mevsim 3 ay sürer.

Sonbahar: Eylül, Ekim, Kasım

Kış: Aralık, Ocak, Şubat,

İlkbahar: Mart, Nisan, Mayıs,

Yaz: Haziran, Temmuz, Ağustos

Peki bu dört mevsimde yaşanan değişiklikler nelerdir? Gelin şimdi buna sırasıyla söyle bakalım.

Sonbahar:

- Hava yavaş yavaş soğur.

- Ağaçlar yapraklarını dökmeye başlar.

- Kalın giyiniriz.

- Oldukça fazla yağmur ve rüzgar olur.

- Soğuktan uzaklaşmak için göçmen kuşlar başka ülkelere gider.

Kış:

- En soğuk mevsimdir.

- Ağaçlar bütün yapraklarını döker.

- Kar, bol yağış ve buzlanma görürüz.

- Kalın giysiler giyerken ayrıca atkı ve eldiven takarız.

- Kalorifer ve sobalar yakılır.

İlkbahar:

- Havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar.

- Ağaçlar tekrar yeşillenir ve yapraklar ile çiçekler çıkmaya başlar.

- Doğa canlanır.

- Giysilerimiz incelir.

- Bol yağış olur.

- Hayvanlar yuvalarından yavaş yavaş çıkar.

- Göçmen kuşlar yeniden ülkemize gelir.

Yaz:

- En sıcak mevsimdir.

- Ağaçlar yavaş yavaş meyve verir.

- En ince giysilerimizi giyeriz.

- Okullar kapanır ve tatile girer.

İşte bu dört mevsim içerisinde farklı hava koşullarına göre ele almamız gereken durumlar bunlardır. Bu mevsimlerde nasıl davranmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Aynı zamanda hangi mevsimde nasıl giysiler giyeceğimizi iyi bilmeliyiz. Böylece hastalıklardan korunabiliriz. O yüzden mutlaka her mevsime göre önlem almamız ve buna uyum sağlamamız önemlidir.

Toplamda her mevsim 3 ay kadar sürerken bazı şehirlerde mevsim değişikliği olabilir. Örneğin kış mevsimini bazı şehirler biraz daha az soğuk yaşarken, bazı şehirler ise çok daha soğuk geçirir. Ancak kış mevsimi geldiği zaman ülkemizde her yerde havalar genelde soğuk olur. Yaz mevsimi geldiği zaman sıcak olur ve sonbaharda biraz soğuk olur. İlkbahar ise ara mevsim olarak geçer ve ılıktır. Yani ilkbahar ayı ne çok soğuktur ne de çok sıcaktır.