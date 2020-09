1. Sınıf Hayat Bilgisi Görgü Kuralları konu anlatımı

Görgü kuralları her yerde önemlidir. Bizim kibar ve nazik biri olmamızı öğretir. O yüzden öncelikle büyüklerimize saygılı olmalı ve onlara kibar yaklaşmalıyız. Ayrıca nerede olursak olalım o yere uygun şekilde davranmaya dikkat etmeliyiz. En önemlisi yemek yerken gerekli görgü kurallarına çok dikkat etmemiz gerekir.

Görgü Kuralları

Uymamız gereken görgü kuralları bulunduğumuz yere göre değişebilir. O yüzden nerede ve nasıl davranmamız gerektiğini, görgü kurallarının ne olduğunu bilmeliyiz. En çok da yemek görgü kurallarını iyi bilmeliyiz. Böylece evde ya da okul ile beraber dışarıda olduğumuz zaman, görgü kuralları eşliğinde yemeğimizi yiyebiliriz. Şimdi yemek görgü kuralları nelerdir öğrenelim.

- Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekir.

- Yemeğe başlamak için büyüklerimizi beklemeliyiz.

- Yemeği büyükler ile beraber başlamalıyız.

- Yemekten önce ya da sonra afiyet olsun demeyi unutmamalıyız.

- Ağzımızda lokma varken konuşmamalıyız.

- Yemek sırasında ağzımıza şapırdatmamalıyız.

- Tabağımızdaki yemeği bitirmeliyiz.

- Sofradan kalkarken, eline sağlık, teşekkür ederim, demeliyiz.

- Yemekten sonra ellerimizi yıkamalıyız.

- Sofra kurulurken ya da kaldırılırken mutlaka büyüklerimize yardım etmeliyiz.

Bunlara uyarak yemek görgü kurallarını öğrenebilir ve doğru şekilde yemeğimizi yiyebiliriz. Tabii sadece yemek için değil ayrıca birçok farklı yer adına da görgü kurallarını iyi bilmemiz gerekmektedir.

Mesela evde olduğu kadar okula gittiğimiz zaman da görgü kuralları çok önemlidir. Bu görgü kuralları hem öğretmenlerimiz hem arkadaşlarımız ve hem de okulumuz için geçerlidir.

- Sınıfta ders yapılırken konuşmamalıyız.

- Öğretmenlerimize her zaman dinlemeliyiz.

- Öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman günaydın demeliyiz.

- Okul bittiği zaman öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza iyi günler ya da iyi akşamlar demeliyiz.

Bu kurallar okulda bizi daha görgülü ve saygılı yapar. Böylece okulda hem öğretmenlerimiz hem de arkadaşlarımız arasında daha çok seviliriz. Biz onlara saygı duyarsak onlar da bize saygı duyar.

Ev ve okul ile beraber aynı zamanda dışarıda da gittiğimiz herhangi bir yerde görgü kurallarına uymalıyız. Buralar gittiğimiz yere göre farklılık gösterir.

- Örneğin bir kütüphaneye gittiğimiz zaman her zaman sessiz olmalıyız.

- Ayrıca toplu taşıma araçlarına bindiğimiz zaman büyüklerimize yer vermeliyiz.

- Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamalıyız.

- Trafikte karşıdan karşıya geçerken yaşlı insanlara yardım etmeliyiz.

- Nereye gidersek gidelim her zaman giyim kuşamımıza dikkat etmeliyiz.

Bu şekilde daha birçok farklı görgü kuralı bulunmaktadır. Ancak şu an bizim bu kurallara uymamız çok önemlidir. Özellikle yemek sırasında görgü kuralları bizim için en önemli husus olmalıdır. Nerede olursa olsun yemek görgü kuralları her zaman önemlidir. Ayrıca okuldan ya da evde ve dışarıda nerede olursa olsun, yemek görgü kuralları ortaktır. Her daim yemek esnasında görgü kurallarına uymalıyız.

Not: Görgü kuralları çevremizi rahatsız etmemek için çok önemlidir. Böylece etrafımızdaki insanlar rahatsız olmaz ve keyifli bir gün geçirebiliriz.

Görgü kurallarına herkes uymalıdır. Küçükten büyüğe hem çocuklar hem de yetişkinler farklı yerlerdeki görgü kurallarına dikkat etmelidir. Huzurlu ve mutlu bir toplumda yaşayabilmek istiyorsak, karşılıklı olarak görgü kurallarına uymamız gerekmektedir. Evde ya da okulumuzda ve dışarıda her zaman görgü kuralları uygulamalı ve bunları kesinlikle unutmamalıyız.