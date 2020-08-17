1. Sınıf Hayat Bilgisi Doğal Ve Turistik Yerler konu anlatımı

Dünya üzerinde ülkemiz Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan bir yerdedir. Aynı zamanda ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Verimli topraklara sahiptir ve gidilmesi gereken birçok doğal ve tarihi yerleri bulunur. Bu yüzden her sene dünyanın başka ülkelerinden bizim ülkemize birçok turist gelir.

Doğal ve Turistik Yerler konu anlatımı

Ülkemizde birçok değişik tarihi, doğal ve turistik yerler vardır. Bu yerleri gezip görmek hem kültürümüzü artırır hem de ülkemizi daha iyi tanımamıza olanak verir. Çok eski tarihlerden günümüze kadar gelmiş birçok tarihi eser vardır. Aynı zamanda doğal oluşum ile meydana gelmiş bölgeler bulunmaktadır. Şimdi bu yerleri ülkemizdeki bölgelere göre inceleyelim ve öğrenelim.

Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinde birçok önemli tarihi ve doğal yerler bulunmaktadır.

Selimiye Camii - Edirne: Tarihimizde yer alan en önemli mimarlardan biri olan Mimar Sinan'ın ustalık eseridir.

Uludağ - Bursa: Ülkemizin doğa ve kış sporları açısından en önemli yerlerinden biridir.

Gelibolu Tarihi Alanı - Çanakkale: Dünyanın en güçlü devletlerine karşı zorlu zamanlarında Türk milletinin elde ettiği en büyük zafer Çanakkale zaferidir. Tarihe adını altın harflerle kazımış olan bu destan, Gelibolu tarihi alanında gerçekleşmiştir.

Kız Kulesi - İstanbul: Yaklaşık olarak 2500 yaşında olan Kız Kulesi, ülkemizin en önemli tarihi kulesidir.

Ege Bölgesi

Şimdi Ege Bölgesindeki tarihi ve turistik yerleri inceleyelim.

Bafa Gölü - Aydın ve Muğla: En güzel ve doğal göllerden biridir.

Efes Antik Kenti - İzmir: Çok eski tarihe dayanan en önemli tarihi yerlerden biridir.

Ölüdeniz - Muğla: Doğal olarak oluşmuş muhteşem ve turistlerin çok fazla ziyaret ettiği yerlerden biridir.

Pamukkale Travertenleri - Denizli: Aynı şekilde yine doğal olarak oluşmuş başka hiçbir yerde olmayan turistik bir yerdir.

Sardes Antik Kenti - Manisa: Burası paranın ilk bulunup kullanıldığı yerdir.

İç Anadolu Bölgesi

Hem doğal hem de tarihi birçok zenginliği bulunan bölgelerimizden biridir.

Peri Bacaları - Nevşehir: Doğal şekilde oluşmuş ve başka örneği bulunmayan en güzel turistik yerlerden biridir.

Anıtkabir - Ankara: Ülkemizi düşmanlardan kurtaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu yerdir.

Karadeniz Bölgesi

Yine pek çok doğal ve turistik yeri olan bölgelerimizden biri Karadeniz'dir.

Abant Gölü - Bolu: Ahşaptan yapılmış tarihi evleri ve muhteşem doğallığı ile mutlaka görülmesi gereken turistik yerlerden biridir.

Safranbolu evleri Karabük: Aynı şekilde doğal ve turistik, tarihi yerlerden biridir.

Sümela Manastırı - Trabzon: Dağın üzerine yapılmış çok önemli bir tarihi yerdir.

Akdeniz Bölgesi

Hem turistik hem de doğal güzellikleri ile Akdeniz Bölgesi çok önemli bir bölgemizdir.

Aspendos Tiyatrosu - Antalya: Eski zamanlarda tiyatro olarak kullanılmış tarihi bir yerdir.

İnsuyu Mağarası Burdur: Tamamen doğal bir mağara olup turistik açıdan gezilebilir.

Düden Şelalesi - Antalya: Oldukça büyük bir şelaledir ve muhteşem bir doğal güzelliği vardır.

Doğu Anadolu Bölgesi

Yine turistik ve doğal güzellikleri ile çok özel bölgelerimiz arasında yer alır.

Ağrı Dağı – Ağrı, Iğdır: Bulutlarla kaplı olan çok yüksek ve tamamen doğal en güzel dağlardan biridir.

Nemrut Dağı - Adıyaman: Çok önemli tarihi eserlerin bulunduğu özel bir yerdir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Özellikle tarihi açıdan önemli bir bölgemizdir.

Balıklıgöl Şanlıurfa: Ülkemizin doğal güzelliklerinden biridir.

Harran kubbe evleri - Şanlıurfa: Çok eski tarihe dayanan yerlerimiz arasındadır.

Mardin evleri - Mardin: Antik döneme kadar uzanan tarihi evlerdir.

Zeugma Mozaik Müzesi - Gaziantep: Mutlaka ziyaret edilmesi gereken en özel müzelerden biridir.