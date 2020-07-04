1. Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Meydana Gelen Değişimler konu anlatımı

Kış mevsiminde iklim şartları ağırlaşırken ilkbahar ile birlikte doğa uyanmaya başlar. Daha sonra sırayla yaz ve sonbahar mevsimi gelir. Doğadaki tüm değişimler mevsimler ve iklimlerle yakından ilgilidir.

Doğada Meydana Gelen Değişimler

1- Kış mevsiminde doğada yaşanan değişimler:

Aralık- Ocak - Şubat aylarından oluşur. Leylek, kartal, kırlangıç ve kelaynak gibi kuşlar kış mevsiminde daha sıcak ve ılıman iklime sahip olan bölgelere toplu olarak göç eder. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde 10 derece, bazılarında 30 dereceye kadar düşer. Başta geniş yapraklı ağaçlar olmak üzere birçok ağaç türü yapraklarını döker.

Bazı hayvanların besin kaynağı bulmaları zorlaşır. Bu nedenle kış uykusuna yatar. Kış uykusuna yatan hayvanlardan bazıları sürüngenler sınıfında yer alan ayı, yılan ve kaplumbağadır. Portakal, elma, mandalina gibi meyveler ağaçlardan toplanır.

2- İlkbahar mevsiminde doğada yaşanan değişimler:

Mart - Nisan - Mayıs aylarından oluşur. İlkbaharda hava sıcaklıkları yavaş yavaş artmaya ve doğa kendini yenilemeye başlar. Yapraklarını döken ağaçlar çiçek açar. Kış boyunca yağan karlar erimeye başlar. Bu sayede dere yatakları ve göller dolar. Bazı hayvanlar kış uykusundan uyanır.

Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte doğada binlerce farklı çiçek açar. Kuzey yarım kürede gündüzler, güney yarım kürede geceler uzamaya başlar. 21 Martta güneş ışınları Ekvator'a dik bir açıyla gelir. İlkbahar ekinoksu adı verilen bu olayda gündüz - gece süresi eşitlenir. Kuşlar Güney Yarım Küre'den Kuzey'e doğru göçmeye başlar.

3- Yaz mevsiminde doğada yaşanan değişimler:

Haziran - Temmuz - Ağustos aylarından oluşur. Yaz mevsiminde birçok bölgede sıcaklık 30 derecenin üstüne çıkar. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır. 21 Haziran'dan sonra günler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

Yağışlar azalır, bazı göller ve dere yatakları kurur. Bazı hayvanlar su kaynaklarına ulaşmak için yaşadıkları bölgeleri terk eder. Böcekler ürer ve insanların olduğu yerlerde çok daha fazla görülürler. Karpuz, kavun ve şeftali meyveleri ürün verir.

4- Sonbahar mevsiminde doğada yaşanan değişimler:

Eylül - Ekim - Kasım aylarından oluşur. Sonbaharın gelmesi ile birlikte ağaçların yaprakları sararmaya başlar. Bazılarının yaprakları sararmadan dökülür. Sıcaklıklar 10 - 20 derece arasında düşer. Yağmur yağışlarında artış gözlenir. Üzüm, armut ve greyfurt en çok sonbahar mevsiminde toplanır.