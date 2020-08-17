1. Sınıf Hayat Bilgisi Bayram, Kutlama Ve Törenler konu anlatımı

Milli ve dini bayramlarımız milletçe kutladığımız çok önemli değerlerimizdir. Bu değerler bizi ayakta tutar ve geçmişi unutmamızı engeller. Bayramlar ayrıca birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için kutlanır. Aynı zamanda saygı, sevgi, dayanışma ve hoşgörü içerisinde kutlama gerçekleştirilir.

Bayram, Kutlama ve Törenler

Hem milli bayramlarımız hem de dini bayramlarımız bulunmaktadır. Bu bayramlar yılın farklı zamanlarında değişik törenler ve kutlamalar eşliğinde gerçekleşir. Gelin şimdi beraber Bayram ve günü kutlama ve törenlerimize bakalım.

Milli Bayramlarımız

Ülkemiz adına önemli olayların gerçekleştiği tarihlerde kutladığımız bayramlarımızdır. Evlerimizde balkonlara ve sokaklara bayraklar asılır. Okullar ve sınıflar neşe ile süslenir. Törenler yapılır ve halk oyunları, koro ve şiir gibi değişik etkinlikler yapılır.

Cumhuriyet Bayramı: Cumhuriyet Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Halkın kendi kendini yönetmesine Cumhuriyet denir. Bu yüzden her sene 29 Ekim tarihi geldiği zaman Cumhuriyet Bayramı kutlanır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Bu meclis Ankara'da açıldı. Atatürk bugünü, çocuklara armağan etmiş ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu yüzden her sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Kurtuluş Savaşı mücadelesi için Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Böylece Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile Milli Mücadele başladı. Atatürk bugünü gençlere armağan etmiştir. O yüzden her sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır.

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 1922 tarihinde Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı. Atatürk bugünün milletimize ve ordumuza armağan etti. Bu güzel her sene 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanır.

Dini Bayramlarımız

Dünyadaki tüm Müslümanların kutlamış olduğu bayramlar dini bayramlar olarak geçer. Şimdi ülkemizde kutlanan dini bayramlara bakalım.

Ramazan Bayramı: Ramazan ayında 1 ay boyunca oruç tutarız. Bayram günü geldiğinde şeker, yeni kıyafetler ve çikolata alırız. Evde tatlılar yapılır. Bayram geldiğinde komşular ve akrabalar birbirine bayramlaşmaya gider. Ramazan Bayramı 3 gün boyunca devam eder.

Kurban Bayramı: Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvanlar alınır. Daha sonra alınan kurbanlık hayvanlar uygun şekilde gerekli yerlerde kesilir. Kurban etinin bir bölümü kurban kesemeyen ve ihtiyacı olan insanlara dağıtılır. Aynı zamanda akraba, eş ve dost ziyaretleri gerçekleşir. İhtiyaç sahiplerine yardım edilir ve onların mutlu olması sağlanır. Kurban Bayramı 4 gün boyunca sürer.

Dini Günler

Dünya çapında Müslümanlar aynı zamanda bazı dini günlerin kutlamasını gerçekleştirir.

- Regaip Kandili

- Miraç Kandili

- Berat Kandili

- Kadir Gecesi

- Mevlid Kandili

- Aşure günü

Bu gibi özel dini günlerimiz bulunmaktadır. Bu günler bizim için çok önemlidir çünkü dualar okunur. Aynı zamanda kandil simidi, lokma ve aşure dağıtımı gerçekleşir. İnsanlar böyle günlerde birbirlerine iyi dileklerini iletirler. Dualar ederek dileklerde bulunurlar.

Milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız kültürümüzü devam ettirmek ve geçmişi unutmamak için çok önemlidir. Aynı zamanda sevgi ve saygıyı unutmamak, büyüklerimize hatırlamak ve onları ziyaret etmek için de oldukça önemlidir. Bu yüzden milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız ile beraber, dini günlerimizi unutmamalıyız. Ayrıca kendimizden küçük olanlara da bugünleri mutlaka anlatmalı ve öğretmeliyiz.