1. Sınıf Hayat Bilgisi Acil Durumlar konu anlatımı

Herhangi bir acil durumda yanımızda yetişkin biri varsa ondan yardım istemeliyiz. Polis, ambulans ve jandarma numaralarını ezberlemekte de fayda var. Bu sayede yanımızda biri yokken, yetkili kişilerden yardım ve destek alabiliriz.

Acil Durumlar

1- Yangın:

Eğer bulunduğumuz binada yangın çıktıysa ilk yapmamız gereken şey bir bez ya da havlu bulmaktır. Duman solumamak için burnumuzu kapatmalıyız. Çıkış kapısına yakınsak ve önümüz açıksa hızlı davranarak çıkışa yönelebiliriz. Yangın esnasında asansörleri değil merdivenleri kullanmalıyız. Önümüz kapalı ise mümkün olduğunca sakin kalmalı ve panik yapmamalıyız. Penceresi olan bir odaya geçmeye çalışmalıyız. Pencereleri sonuna kadar açmak, içeri temiz havanın girmesini sağlayacaktır. Cep telefonumuz yakında ise 110'u arayarak yardım istemeliyiz.

Not: Hepimiz yaşadığımız evin adresini ezberlemeliyiz. Evde yaşanan acil durumlarda yardım çağırmak için vakit kaybetmeden ev adresimizi karşı tarafa iletmeliyiz.

2- Yaralanma:

Yaralanmalar hafif ve ciddi yaralanma olarak ikiye ayrılır. Hafif yaralanmalarda, cilt yüzeyinde kızarma ve morarma görülebilir. Çoğunlukla tıbbi müdahale gerektirmez. Ciddi yaralanmalarda kesik ve kesiğe bağlı olarak kanama meydana gelebilir. Böyle durumlarda çevremizdeki yetişkinlerden yardım istemeliyiz. Eğer yanımızda kimse yoksa 110'u arayıp bulunduğumuz yere ambulans çağırmalıyız. Yaralanmaların önüne geçmek için bıçak, çatal, makas gibi kesici aletleri kullanırken özenli davranmalıyız. Kömürlük ve bodrum gibi karanlık yerlere sadece ihtiyaç durumunda ve bir fenerle inmeliyiz. Karanlıkta attığımız adımı göremeyip düşebilir ve yaralanabiliriz.

3- Deprem:

Deprem, hem doğal afet hem de acil durumdur. Biz dışarıdayken deprem oluyorsa binalara ve ağaçlara yaklaşmamalıyız. Elektrik direkleri şiddetli sarsıntının etkisiyle devrilebileceği için elektrik direkleri ve hatlarından da uzak durmamız gerekiyor. Deprem, bizi evde ya da okulda yakaladıysa, her şeyden önce sakin olmalıyız. Yakınında bir masa ya da yatak olanlar hemen altına girmelidir. Depremin bittiğinden emin olana kadar yerinden kıpırdamamalıdır.

Ülkemiz, deprem kuşağının üzerinde bulunduğu için sık sık artçı şoklar ve depremler yaşıyoruz. En tehlikeli acil durumlardan biri olan depremde yaptıklarımız kadar, öncesinde yaptığımız hazırlıklar da önemlidir. Ev ve okullarda kullandığımız tüm dolaplar kilidi olmalıdır. Kullanılmadıkları zamanlarda bu dolaplar kilitlenirse deprem anında yaşanabilecek riskleri azaltmış oluruz. Gardıroplar ise duvara sahiplenebilir. Daha sağlam olması için parçaları da birbirine sabitlenebilir.

Mutlaka deprem çantası hazırlamalıyız. Deprem çantasının içinde su, fener ve uzun süre dayanan yiyecekler koymalıyız. Alacağımız bu küçük önlemlerle büyük kazaların önüne geçebiliriz.

4- Mahsur Kalmak:

Özellikle kış aylarında birçok araç iklim şartları nedeniyle yolda mahsur kalıyor. Yolda mahsur kaldığımızda trafik polisini (154) arayarak yardım ve destek isteyebiliriz. Dünyada yaşanan sel ve çığ felaketleri de arabaların mahsur kalmasında büyük bir etken. Bu gibi durumlarda polisi (155) ya da jandarmayı (156) aramalıyız.

Günlük hayatta çok sık yaşadığımız acil durumlardan biri de asansörde kalmaktır. Asansörde mahsur kaldığımızda yapmamız gereken ilk şey, asansör telefonunu kullanmaktır. Çoğu asansörü artık alarm sistemiyle çalışmaktadır. Alarm, biri asansörde mahsur kalan kişiyi çıkartana kadar alarm susmaz.

5- Trafik Kazası:

Bir trafik kazasına tanıklık ettiyse hemen ambulansı aramalıyız. Yaralıların etrafında büyük kalabalıklar oluşturmak nefes almalarını çok daha zorlaştırır. İlk yardım bilgisi olan kişiler yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yapabilir. Kazazedeleri taşımaya çalışmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Yaralının daha nefes alması için ensesine yastık ve benzeri bir destek konulabilir.