1 milyonu aşkın öğrenci dershaneli

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 eğitim öğretim yılına ilişkin istatistikleri yayımlandı. MEB’in okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan 2012-2013 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre, örgün eğitimde 61 bin 592 okulda, 8 milyon 883 bin 857’sini erkek, 8 milyon 350 bin 595’ini de kızların oluşturduğu 17 milyon 234 bin 452 öğrenci eğitim görüyor. Bu kurumlarda 392 bin 258’i erkek, 440 bin 468’i kadınlar olmak üzere toplam 832 bin 726 öğretmen, 538 bin 442 derslikte görev yapıyor. Yurt genelinde resmi ve özel 3 bin 287 anaokulu olmak üzere toplam 27 bin 197 okul öncesi eğitim kurumu bulunuyor. Okul öncesi eğitimden 1 milyon 77 bin 933 öğrenci faydalanırken, toplam 62 bin 933 öğretmen çalışıyor. Okul öncesi eğitim alanların 562 bin 179’u erkek, 515 bin 754’ü kız öğrencilerden oluşuyor. Okul öncesi eğitim kurumlarında ise 49 bin 372 derslik bulunuyor. Türkiye’de 28 bin 177’si resmi olmak üzere 29 bin 169 ilkokulda 5 milyon 593 bin 910 çocuk eğitim alıyor. Bu öğrencilerin 2 milyon 862 bin 730’u erkek, 2 milyon 731 bin 180’de kız öğrencilerden oluşuyor. Bu okullarda 234 bin 920 derslikte, 282 bin 43 öğretmen görev yapıyor. Ortaokulda ise 16 bin 987 eğitim kurumunda eğitim gören 5 milyon 566 bin 986 öğrencinin 2 milyon 815 bin 534’ünü erkekler, 2 milyon 751 bin 452’sini de kızlar oluşturuyor. Ortaokullarda 269 bin 759 öğretmen, 124 bin 584 derslikte eğitim veriyor. Açıköğretim orta okulunda ise 367 bin 277 öğrenci eğitim alıyor.

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2 milyon 269 bin meslek lisesi öğrencisi

Genel ortaöğretimde ise 4 bin 214 genel lisede, 2 milyon 752 bin 972 öğrenci bulunuyor. Mesleki ve teknik ortaöğretimde de 6 bin 204 lisede 2 milyon 269 bin 651 öğrenci eğitim alıyor. Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında 254 bin 895 öğretmen, 129 bin 566 derslikte eğitim veriyor. Ortaöğretim kurumlarının tamamında 2 milyon 643 bin 414’ünü erkek, 2 milyon 352 bin 209’ü kız olmak üzere toplam 4 milyon 995 bin 623 öğrenci eğitim görüyor. Ortaöğretimdeki derslik sayısı ise 129 bin 566 olarak belirlendi. Açıköğretim lisesinde ise 1 milyon 14 bin 409 öğrenci okuyor. Örgün eğitime bağlı bin 261 özel eğitim kurumunda ise 220 bin 649 öğrenci bulunuyor, bu kurumlarda 10 bin 344 öğretmen görev yapıyor. Yurt genelindeki 3 bin 858’ini dershanede ise 1 milyon 280 bin 297 öğrenci eğitim alıyor.