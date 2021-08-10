1 İnç Kaç Cm? 1 İnç Kaç Cm Veya Mm'dir?
Bir uzunluk ölçüsü olarak kullanılan inç, özellikle televizyonlarda ön plana çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı pek çok kişi inç ile cm arasındaki bağlantıyı öğrenmeye çalışıyor. Peki 1 İnç Kaç Cm? 1 inç kaç CM veya MM'dir? İşte bu konu üzerine merak edilen bilgiler.
Türkiye'de bulunmayan bir ölçü birimi olarak inç öne çıkar. Fakat başta televizyonlar olmak üzere birçok farklı teknolojik cihaz yurt dışından geldiği için, bu ölçüm kullanılır. O yüzden inç üzerinden cm ve mm arasındaki orantı birçok kişinin merak ettiği konulardan biridir.
1 İnç Kaç Cm?
Özellikle inç üzerinden cm daha önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Çünkü televizyonlar cm üzerinden hesaplanmakta ve inç kapsamında geleyim yapılmaktadır. Bu doğrultuda 1 inç 2,54 cm olarak karşılık buluyor.
İnç Kaç Cm veya Mm'dir?
1 inç 2,54 cm olduğuna göre, buna bağlı olarak kaç mm olduğu anlaşılabilir. Yapılan hesaplamalar ile beraber 1 inç 25,40 şeklinde karşılık bulunmaktadır. Böylece başta televizyon olmak üzere birçok teknolojik yapı kapsamında bu hesaplama gerçekleştirilebilir.