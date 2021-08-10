1 İnç Kaç Cm? 1 İnç Kaç Cm Veya Mm'dir?

Türkiye'de bulunmayan bir ölçü birimi olarak inç öne çıkar. Fakat başta televizyonlar olmak üzere birçok farklı teknolojik cihaz yurt dışından geldiği için, bu ölçüm kullanılır. O yüzden inç üzerinden cm ve mm arasındaki orantı birçok kişinin merak ettiği konulardan biridir.

1 İnç Kaç Cm?

Özellikle inç üzerinden cm daha önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Çünkü televizyonlar cm üzerinden hesaplanmakta ve inç kapsamında geleyim yapılmaktadır. Bu doğrultuda 1 inç 2,54 cm olarak karşılık buluyor.

İnç Kaç Cm veya Mm'dir?

1 inç 2,54 cm olduğuna göre, buna bağlı olarak kaç mm olduğu anlaşılabilir. Yapılan hesaplamalar ile beraber 1 inç 25,40 şeklinde karşılık bulunmaktadır. Böylece başta televizyon olmak üzere birçok teknolojik yapı kapsamında bu hesaplama gerçekleştirilebilir.