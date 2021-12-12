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0488 nerenin kodu? 488 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

0488 nerenin kodu 488 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

Telefon numaralarında yer alan telefon kodları her bireyin dikkatini çekiyor. Telefon numaralarında kullanılan alan kodlarıyla ilgili merak edilen bazı konular bulunuyor. Bireyler 0488 telefon koduyla karşılaştıklarında, neyi ifade ettiğini merak edebiliyor. 0488 kodu internet sitelerinde aktif olarak araştırılıyor. 0488 nerenin kodu? 488 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait? 0488 telefon koduyla alakalı detayları derledik.

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 Telefon kodları arasında bulunan 0488 kodu farklı bir şehri temsil ediyor. 0488 telefon kodu Batman şehrinde kullanılıyor. Kişiler 0488 alan kodu olan bir numaradan arama alıyorsa, Batman şehrine ait olduğu bir numarayı gösterir. 

 0488 Nerenin Kodu? 

 Şehirlerarası arama yapacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı konular bulunuyor. Farklı şehirler aramak isteyenler her zaman şehirlerin sahip olduğu alan kodlarını öğrenmesi gerekiyor. 0488 alan kodu da Batman şehrine tanımlanmış bir alan kodudur. 

 488 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Şehirler için kullanılan alan kodları arasında 488 kodu da yer alıyor. 488 telefon kodu, Batman şehrinin kullanmış olduğu alan kodu olarak biliniyor.

 

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