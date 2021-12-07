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0358 nerenin kodu? 358 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

Farklı bir şehir aranmak istediğinde alan kodlarının önemi oldukça büyüktür. Şehirleri temsil eden alan kodlarının doğru olarak bilinmesi gerekir. 0385 alan kodu bireylerin farklı ortamlarda karşılaştığı bir alan kodudur. 358 alan kodunun şehir bilgileriyle ilgili yapılan birçok araştırma bulunuyor. 0358 nerenin kodu? 358 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait tüm detayları ile derledik.

 

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 0358 alan kodu ülke sınırlarında yer alan bir şehri temsil eden bir alan kodudur. Ülkemizde bulunan Amasya şehrini aramak için 0358 alan kodunun telefon numarası başına girilmesi gerekiyor. 

 0358 Nerenin Kodu? 

 Telefon numaralarının başında yer alan kodları şehir bilgilerini temsil ediyor. Özellikle sabit telefon kullanan kişilere ulaşmak için alan kodlarının numara başına yazılması gerekiyor. Amasya şehrine ait olan bir numarayı aramak için alan kodu kısmına 0358 yazılmalıdır. 

 358 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Şehirlere ait olan alan kodları öğrenmek isteyenler arama motorlarında alan kodlarını araştırılabiliyor. Araştırılan 358 alan kodu, Amasya şehrine ait bir alan kodudur.

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