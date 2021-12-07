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0286 nerenin kodu? 286 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

0286 nerenin kodu 286 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

Telefon kodlarının başında yer alan numaralar kişilerin oldukça ilgisini çekiyor. Kullanılan 0286 telefon kodu hakkında bireylerin yaptığı bir takım araştırmalar bulunuyor. Telefon kodlarından biri olan 0286, en çok araştırılan telefon kodları arasında yerini alıyor. 0286 nerenin kodu? 286 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait tüm detayları ile derledik.

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Şehirlerin kullandığı alan kodları arasında 0286 kodu da vardır. Kullanılan 0286 telefon kodunun ait olduğu şehir, Çanakkale'dir. Çanakkale şehrine ait olan telefon kodu 0286'dır. 

 0286 Nerenin Kodu? 

 Bir şehirden farklı bir şehre arama yapılmak istenildiğinde o şehrin alan kodunu bilmek gerekiyor. Telefon kodları şehirler arası arama yapabilmek için kullanılıyor. Farklı bir şehirden Çanakkale şehrine arama yapmak isteyenler 0286 alan kodunu aranacak olan numaranın başına yazması gerekir. 

 286 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Aranacak olan illerin telefon kodları arama yapılırken girilmelidir. Bilinen telefon kodlarından biri olan 286 kodu, Çanakkale şehrine aittir. Çanakkale ilinde bulunan bir numara aranırken 286 kodu kullanılıyor.

 

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