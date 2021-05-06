0015 vergi kodu nedir? Gerçek usulde katma değer vergisi ödeme işlemi

Ülkemizde pek çok vergi bulunmaktadır. Bu vergileri düzenleyen ve diğer vergilerden kolayca ayrılabilmesi için vergi kodları belirlenmiştir. Vergi kodları vergilerin ayrıntılı bir şekilde ele alınabilmesi için çok önemlidir.

0015 Vergi Kodu Nedir?

0015 vergi kodu ülkemizde düzenlenmiş olup ayrıntıları belirlenmiş olan bir vergi koddur. 0015 vergi kod ile pek çok kişi vergilerinin ayrıntılarını detaylı olarak öğrenebilmektedir.

Ülkemizde bulunan pek çok vergiden birisi de katma değer vergisidir. Katma değer vergisinin vergi kodu ise 0015 olmaktadır. Katma değer verginin ne olduğu ise pek çok kişi için bilinmese de ödenmesi zorunlu olan bir vergi türüdür. Katma değer vergisi belirlenen bir malın değerini hesaplayarak ödenen bir vergi türü olmaktadır. Bir mal veya hizmet alımında ülkemizde herkes katma değer vergisini ödemek zorunda olmaktadır.

5035 Sayılı Kanuna Göre Katma Değer Vergisi Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Katma değer vergisi diğer adı ile KDV mal ve hizmetlerin tesliminde mal ve hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği bir vergi türü olmaktadır. 5035 sayılı kanuna göre vergilerin nasıl ödeneceği mutlaka bilinmesi gereken bir konudur. Katma değer vergisi ise üç farklı şekilde ödenebilmektedir.

Diğer bir tanım ile tüketim vergisi olan Katma Değer Vergisi ödeme yöntemlerinden birisi online ödeme diğeri ise vergi dairelerinden ödemedir. Ayrıca devlet bankalarının anlaşmaları halinde ATM veya banka üzerinden de ödeme yapılabilmektedir.