yks18 yorumları sosyal medyada... ‘Kaderinizi biz yazarız, biz sileriz, tadı damağınızda kalır’

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Her zaman olduğu gibi adaylar soluğu sosyal medyada aldı. Twitter’da soruları değerlendiren uzmanlar uzun paragraflardan ve sürenin yetmemesinden yakındı. En dikkat çeken sosyal medya yorumu ise, “ÖSYM’nin kalem, silgi, şeker üçlemesi ile verdiği mesaj: Kaderinizi biz yazarız, biz sileriz, tadı damağınızda kalır” oldu.
Baykuş Kral @Mikropluuyak
ÖSYM’nin kalem, silgi, şeker üçlemesi ile verdiği mesaj: Kaderinizi biz yazarız, biz sileriz, tadı damağınızda kalır. #yks18
Cansel Aydın @canselaydiin
#yks18 Vakit yettirebilen cindir başka da bir şey söylemiyorum
uzaylı 👽 @seymaelv
Hamurlu soruyu naptınız mı ya ???? #yks18
esra @topunuzcomeon
Sınava geç kalan çocuğun geç kalmakta olana "koşma boşuna kardeşim almıyorlar" demesi. Imdb dramda 8.2’yi görür.
İpek Şenol @Ipeksenol1907
Bu sınava hala zor diyen insanlar gitsin önce bi ders çalışsın. #yks18
Furkan @Furkansalcukk
Çoçuk sınavdan çıkmış, bekleyen arkadaşı çıktın mı diye soruyor. Yok hava almaya çıktı 5 dk sonra kaldığı yerden devam edecek..#yks18
Esra Emre @esraemre03
Matematiği yetiştiremeyen tek ben miyim #yks18
Sidoo @crnsidal
Matematik sorularıyla Türkçe’nin yerini değiştirseydiniz kimse fark etmezdi keşke daha uzun sorsaydınız ya yetmemiştir o uzunluk #yks18
Kürşat Akıncı @OttomanKursat
#yks18 Türkçe soruları diye ahiret sorusu sormuşlar
Büşra Türkyılmaz @busraaturkylmz
Türkçe’deki kurşun kalemli soruyu okuyunca 2 dakika elimdeki kaleme kilitlendim ve dedimki durma tam gaz devam kurşun kalemciğim #yks18
Faruk @frkalemdar
Neden bu kadar kolaydı? Kardeşimin matematik soruları bile daha zordur. 2 ay çalışmayla full yapmak harika oldu #yks18
Beytullah Küçük @Beytullahkck
Nerede rasyonel sayılarla işlemler, nerede o ilk 10 sorunun kolaylığı bitmiş abi bitmiş #yks18 @OSYMbaskanligi
Celal @osmanliulufesi
Sınavda Matematik'i gören oldu mu ? Şahsen ben 80 tane paragraf çözdüğümü düşünüyorum #yks18
Umutsuz Vaka 🍁 @bsra0517
Türkçe soruları mıydı yoksa nutuk mu destan mı anlayamadım. teşekkürler #yks18