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.d Emoji anlamı nedir ve nasıl yapılır? .d neden ve niçin kullanılır

.d Emoji anlamı nedir ve nasıl yapılır .d neden ve niçin kullanılır

Online sohbetlerde en çok kullanılan emojilerden biri .d emojsidir. Pek çok alanda karşıdaki kişiden .d içeren mesajlar almak mümkündür. Bu nedenle .d emojinin ne anlama geldiği ve nasıl yapıldığı oldukça merak edilir. Ayrıca .d neden ve niçin kullanılır, nerelerde kullanılması gerekir konularını sizin için derledik.

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Hem mobil hem de bilgisayarlarda yapılabildiği için .d emoji oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Her yaş grubunun kullanabileceği emojiler arasında yer alır. 

 .d Emoji Anlamı Nedir? 

 .d emojisi :D ve :d emojileriyle benzerlik göstermektedir. Yalnızca büyük harf yerine küçük harf kullanılması emojinin daha minimal görünmesine neden olur. Gülen yüze benzedildiğinden dolayı komik ve eğlenceli durumlarda bireyin güldüğünü anlatır. Bu nedenle sınıf ve aile gruplarında, arkadaşlar arasında ve benzeri grup sohbetlerinde .d kullanılabilmektedir. 

 .d Emoji Nasıl Yapılır? 

 Yapımı en kolay olan emojilerin başında .d yer alır. Yapımı yalnızca birkaç saniye sürdüğünden dolayı oldukça kolaydır. Öncelikle bilgisayar klavyesinde nokta tuşuna basmak, ardından boşluk bırakmadan d tuşuna basmak gerekir. Böylelikle .d emojisi yapılmış olur. Ayrıca başka bir alanda önceden hazırlanan emojiyi kopyalayıp yapıştırmak da mümkündür. 

 .d emojisi mobillerde yapılmaya da uygundur. Genellikle sarı renklerdeki surat ifadeleri .d yerine kullanılsa da bu emojinin yeri herkeste farklıdır. Klavyenin alt bölümünden noktaya basmak, ardından harfler içinden d'ye dokunmak emojiyi yapmak içi yeterlidir. Mobilde de yapılmış olan bir emojiyi kopyalayıp yapıştırarak .d yapılması mümkündür. 

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 .d Neden ve Niçin Kullanılır? 

 Sohbet esnasında kullanılan emojiler kişinin verdiği tepkileri anlatmak için kullanılır. Bu nedenle .d emojisi genellikle eğlenceli sohbetlerde bireyin güldüğünü gösterir. Jest ve mimikler karşı tarafa emojiyle iletildiğinden dolayı .d emojisi atanların sohbetten keyif adığı anlaşılabilir. 

 .d emojisinin bir diğer anlamı alay ve aşağılamadır. Bu durum daha çok gençler arasında ve nadiren kullanılsa da bazı sohbetlerde alaylı bir tutum sergilendiğini gösterebilir. Kullanılan emojini samimi veya yapmacık olduğuna karar vermeden önce yanıt verilmemesi daha doğru olur. Ego ve kibir belirtisi olarak kullanılabileceği için kişiye kendini kötü hissettirme özelliği de bulunur.

 

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