Miniklerin bayram heyecanı

Haberin Devamı



Çocukların neşeli, velilerin heyecanlı ve öğretmenlerin ise gurur içinde olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen töreni İstanbul Beşiktaş’ta Hüseyin Aycibin İlkokulu’nda izledik. Anaokulundan 4’üncü sınıfa kadar her kademeden öğrenci, sahnede sergileyeceği performansı için haftalardır hazırlanıyordu. Öğrencilerden kimi okuduğu şiirle, kimi söylediği şarkıyla kimi de yaptığı dansla izleyenlere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.

ÖNCE CUMHURİYETİ ÖĞRENDİLER

Okulun en minikleri olan anasınıfı öğrencileri de bayram coşkusunu yaşamak ve yaşatmak için sahnedeydi. Heyecanı gözlerinden okunan öğrenciler, kırmızı beyaz renkli kıyafetleriyle dans ettiler. Okulun anasınıfı öğretmeni Semra Bozkurt, bayram hazırlıklarına önce öğrencilerine cumhuriyet bilincini aşılayarak başladığını dile getirerek, “Çocuklara cumhuriyetin kendi kendini yönetmek olduğunu anlattık. Ayrıca ilk cumhurbaşkanımız Atatürk’ü onlara tanıttık ve Cumhuriyetin yıldönümünü kutlama nedenimizi öğrettik. Bugün oldukça heyecanlıydılar çünkü ilk defa sahneye çıktılar” dedi.

Haberin Devamı

ATATÜRK’E LAYIK EVLATLAR YETİŞTİRECEĞİZ

Okulda tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Erhan Sancar yaptığı konuşmada, “Atalarımızın emanetine evlatlarımızla, annelerimizle ve babalarımızla sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Evlatlarımıza zorunlu ‘dün’ eğitimi vereceğiz. Çünkü bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Eğer dünyada barış istiyorsak evlatlarımızı iyi eğitmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e layık evlatlar yetiştireceğiz” dedi.

BİR AY BOYUNCA BAYRAMA HAZIRLANDILAR

Okulun 3’üncü sınıf öğretmeni Arzu Kuşçuoğlu’nun öğrencileri de çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterisiyle sahnede yerini aldı. Kuşçuoğlu, “Hazırlık sürecimiz heyecan ve coşku dolu geçti. Çocuklarımız anasınıfından beri milli bayram kutlamalarına oldukça alışkın. Her bayramımızda aynı coşkuyu ve manevi duyguları çocuklarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bugün için bir aydır hazırlanıyor. Bu süreçte sergileyecekleri performanslara bir zorunluluk gibi değil aksine mutlulukla hazırlandılar” dedi. 3’üncü sınıf öğretmeni Ayşe Demir ise, “Aslında biz her an cumhuriyeti kutluyoruz. Bu duyguyu iliklerimize kadar yaşıyor ve yaşatıyoruz. Atatürk’ün bize emanetini de aynı şekilde çocuklarımıza aşılıyoruz. O yüzden oldukça gururluyuz. En büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘29 EKİM ÖZGÜRLÜK DEMEK’

Çocuklarını sahnede izleyen veliler de heyecanlıydı. Nihal Bozkuş Noyan, “Kızım sahnede zeybek oynadı. Cumhuriyetimizin 101’inci yılını bu şekilde kutlamak heyecan verici oldu. Oldukça gururlu hissediyorum” dedi. İzleyenleri duygulandıran zeybek gösterisinde yer alan 3’üncü sınıf öğrencisi Şimal Noyan ise, “Sahnede kalbim duracak gibi hissettim. 29 Ekim benim için özgürlük demek” diye konuştu.

ŞİİRİ UNUTMAMAK İÇİN SÜREKLİ TEKRARLADI

Veli Dilek Ümit, “Kızım birinci sınıfta ve ilk şiirini sahnede okudu. Sadece dört satır ezberledi ama oldukça mutlu ve heyecanlı. Bu süreçte hiç heyecanlanmadı ve kendinden oldukça emindi. Sahnede de gurur ve coşkuyla şiirini okudu. Tabii bir ebeveyn olarak oldukça duygusal anlar yaşadım” dedi. Duru Ümit de şiirini unutmamak için sürekli tekrar ettiğini söyleyerek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı benim en için en özel gün” diye konuştu.

Haberin Devamı

HEYECAN VE COŞKUYU BİR ARADA YAŞADIK

tören boyunca kendi çocukluğunu anımsadığını söyleyen veli Sevinç Ertürk, “Oğlum şiir okudu. Sevinç, heyecan ve coşkuyu bir arada yaşadığımız bir gün oldu” dedi. Birinci sınıf öğrencisi Taha Ertürk ise, “Kendimle gurur duyuyorum. Çok heyecanlandım ama sahnede şiirimi okuyabildim. Bundan sonraki bayramlarda da sahnede yer almak istiyorum” diye konuştu. Hem birinci sınıfta hem de anaokulunda okuyan iki oğlunun olduğu belirten Veli Deniz Tuğba Başkurt, “İkisi de bugün cumhuriyeti sahnede kutladı. Evde çok çalıştılar ve oldukça heyecanlandılar. Ayrıca ikisi de ilk kez bu kadar büyük bir kalabalığın karşısında yer aldı. Çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi. Veli Canan Yavuz ise, “Kızım ikinci sınıf öğrencisi ve kutlamalarda yer aldı, hala çok heyecanlıyız. Nice 101 yılları görmeyi umut ediyoruz. Çocuklarımızdan eminiz ve onlar adına gururluyuz” diye konuştu. Elif Yavuz da, “Annem yanımda olduğu için o kadar heyecanlanmadım ama şu an çok mutluyum. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak bizlerin görevi” dedi.